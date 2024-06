Armie Hammer, de "Call Me by Your Name", habla de sus acusaciones de canibalismo

En enero de 2021, una cuenta anónima de Instagram publicó supuestos mensajes de texto en los que el actor estadounidense Armie Hammer había compartido con varias mujeres sus fantasías sexuales retorcidas y referencias al canibalismo, desatando así un escándalo que afectó profundamente su carrera.

Las acusaciones se profundizaron cuando Courtney Vucekovich, expareja del protagonista de "Call me by your name", afirmó a "PageSix" haber sufrido abuso emocional en su relación y afirmó que él le había expresado su deseo de romperle una costilla para comérsela. Este giro llevó a denuncias posteriores de violación contra el actor, y desencadenó una investigación que, tras su revisión, no resultó en cargos por parte de la Fiscalía de Los Ángeles.

Armie Hammer rompe el silencio: dice que abuso sufrió a los 13 años que marcó su conducta sexual

No obstante, Hammer experimentó una dramática caída en todos los ámbitos de su vida y se retiró a Las Islas Caimán. Si bien, negó haber cometido delitos penales, en 2023 reconoció ser "un cabrón y un egoísta", admitiendo haber utilizado a las personas para satisfacer sus propias necesidades emocionales en relaciones abusivas.

Pese a que continúa sin mostrarse públicamente, esta semana participó en el podcast "Painful Lessons" donde expresó gratitud por todas las experiencias que ha atravesado, ya que han sido fundamentales para llegar a donde está en el presente.

“Lo que sea que haya dicho la gente, lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle”, dijo Hammer. “De hecho estoy muy agradecido por ello, porque donde estaba en mi vida antes de que me sucedieran todas esas cosas, no me sentía bien. Nunca me sentí satisfecho. Nunca tuve suficiente. Nunca estuve en un lugar donde fuera feliz conmigo mismo”.

Hammer, además, recordó su historia con incredulidad y con cierta ligeresa: “La gente me llamaba caníbal y todo el mundo les creía. “Decían: ‘Sí, ese tipo se comía a la gente’. Pero, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Sabes lo que hay que hacer para ser un caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Pero cómo voy a ser un caníbal? Era todo muy raro”, dijo.

Respecto a las consecuencias que tuvo que enfrentar como resultado de los señalamientos, explicó que fueron devastadores para su autoestima, comparándolos con una explosión nuclear, y lo condujo a atravesar sus momentos más bajos y oscuros, incluso llegando a contemplar el suicidio.

“Estaba en la orilla y nadé muy, muy lejos y me quedé ahí... un intento de suicidio a medias. Pero pensé que no podía hacerlo, por mis hijos”, explica, en referencia a Harper Grace, de nueve años, y Ford Douglas Armand, de siete, que tuvo con Elizabeth Chambers, de quien está divorciado.

El famoso mencionó que desde Hollywood nadie ha vuelto a contactarlo para nuevos proyectos, y su carrera ya no existe. Sin embargo, ha coescrito un guion del que espera que se convierta en una película que refleje su vida.