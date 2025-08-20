Efigenia Ramos rememora cómo vivió los años en que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna fueron pareja y afirma que, cuando supo que ella esperaba un bebé, tuvo las sospechas de que el padre biológico no era el hijo de Silvia Pinal.

En una charla con "Ventaneando", la asistente de la diva del cine recordó que, aunque -en su momento- apoyó a Mayela y la relación que sostuvo con Luis Enrique, tenía un mal presentimiento acerca de ella.

Y, cuando Luis Enrique y Mayela dieron a conocer a la familia que esperaban a su primer hijo en común, tras seis años de relación, "Efi" se acercó al hijo de su jefa, para hacerle ver el error, que según ella, había cometido.

"Le dije a él: ´pero, ¿cómo se te ocurre?´", esto debido a que para "Efi", el hecho de que Mayela hubiera estado reclusa en un centro de readaptación social, no podría tener ningún buen augurio para la familia que estaban por construir, con el nacimiento de Apolo.

Indicó que fue Domingo Juárez, chofer de doña Silvia, quien le contó a Ramos que Mayela había estado en la cárcel, por los cargos de fraude diverso, durante 2014, dos años después de que comenzara su relación con Luis Enrique.

Aunque ese no fue el único motivo por el que Efigenia mostró incertidumbre ante la noticia.

Contó al programa que, desde un principio, supo que él bebé que Laguna esperaba no era del hijo de "la Pinal", pues argumentó que, se percató de la mentira por la manera en que Mayela los enteró de su estado.

Ramos afirma que fueron los comportamientos que Laguna adoptó, en una sesión de fotos en la que ella estuvo presente, que dudó de lealtad y fidelidad a Luis Enrique.

"Yo me di cuenta, desde el momento que nos dijo que estaba embarazada, ¿por qué?, porque ella fue, un tiempo antes, a tomarse unas fotos y vi cómo era ella", argumentó.

Además, negó las afirmaciones que, un día, hiciera Laguna, quien señalo que Efigenia le entregaba dinero de doña Silvia, surigiendo que la asistente de la actriz disponía de dinero que no le correspondía.

Ahora, "Efi" asevera que, todo el dinero con el que apoyó a Mayela, cuando esta atravesó dificultades de dinero, se los entregó de su propia bolsa.

"La apoyé mucho a ella, (Mayela) iba, pedía dinero, ella dice que se lo daba del dinero de mi jefa, eso no es cierto, se lo daba de mi dinero y, todo lo que le compraba al niño, era de mi dinero", aclaró.

