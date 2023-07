Edwin Luna lamenta la muerte de su sobrina; su esposa Kimberly Flores la despide en redes

Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores están de luto, su joven sobrina Yuriby Gómez falleció, así lo dio a conocer la influencer y pareja del cantante a través de redes sociales, donde compartió su sentir por la lamentable noticia que coincide con el festejo de su cuarto aniversario de casada con el exvocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Previo a enterarse de la lamentable noticia de la muerte de su sobrina, de la que se desconocen hasta el momento las causas, Kimberly posteó una foto en la que aparece con su esposo en la Iglesia, el día de su boda, después compartió un video en el que aparece en el interior de un avión y se lee: "El vuelo más doloroso que tomo".

Edwin y su esposa Kimberly, devastados

El cantante Edwin Luna lamentó, a través de un video, no poder acompañar a su esposa a Guatemala, donde despedirán a su joven sobrina Yuriby, pues por motivos laborales no le será posible, una de las cosas negativas que tiene el ser artista, afirmó, y recordó que cuando murió su padre pudo estar con él sólo 10 minutos y después se tuvo que ir a dar un concierto.

Kimberly Flores despide a su sobrina Yuriby.

“Muchos me están preguntando cómo está la situación de Yuriby, no me corresponde a mí hablar acerca de eso, porque es mi sobrina política, por respeto a mi esposa yo me tengo que mantener al margen; lo único que les puedo decir es que yo no estoy en Guatemala porque esta noche me toca trabajar en Ciudad Valles, San Luis Potosí”, expresó.

Kimberly Flores posteó varias fotografías junto a su sobrina, y un emotivo mensaje que ella le dedicó en el que asegura que la quiere como a una madre: “No tuviste que tenerme nueve meses en tu vientre para amarme como a una hija, ni yo nacer de tu vientre para amarte como a una madre. Gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir, ser mi admiración. Jamás te pagaré por todo el amor que me has brindado a lo largo de los años. Gracias por cuidarme, guiarme y siempre estar ahí”, se lee.