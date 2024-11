Tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con Wendy Guevara, ahora el actor y activista político, Eduardo Verástegui vuelve a estar en la polémica, ahora por arremeter contra la conductora Montserrat Oliver

El conflicto comenzó cuando Verástegui publicó varios mensajes sobre la influencer trans en sus redes sociales, en los que se refería a ella con pronombres masculinos, lo que muchos tomaron abiertamente como un ataque transfóbico.

Ahora, y en un reciente encuentro con la prensa, Oliver fue cuestionada sobre los comentarios del protagonista de "Soñadoras" y visiblemente molesta, se refirió a él como un "hijo de la fregada" además de que negó conocerlo.

Ante la insistencia de los reporteros, la también actriz le hizo una sugerencia a su colega:

"Que vaya al psiquiatra y se meta en sus asuntos y no en los de los demás", dijo. Por si fuera poco, también reaccionó al regalo que Verástegui hizo al candidato estadounidense Donald Trump: una Virgen de Guadalupe.

"Ay es que así se curan en salud", agregó. E instó a los medios a averiguar sobre el pasado del actor: "ustedes son reporteros, rásquenle a ver que encuentran".





Oye @Montserrat33 , los que tienen que ir al psiquiatra son los que creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres.



Si tú crees eso, te pago la consulta, es más, llévate de una vez a todos los activistas que promueven ideologías que… pic.twitter.com/oz7Dx4l8yf — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 1, 2024





Estas palabras llegaron a los ojos y oídos de Verástegui, quien no dudó en responderle de manera tajante:

"Los que tienen que ir al psiquiatra son los que creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres”, escribió en su cuenta de X.

Firme en su postura, Eduardo se ofreció a pagar el tratamiento no sólo de Oliver, sino de todos aquellos que compartan su ideología, pues como es bine sabido, la conductora pertenece a la comunidad LGBTQ+.

"Si tú crees eso, te pago la consulta, es más, llévate de una vez a todos los activistas que promueven ideologías que le abren las puertas a la pedofilia. Yo les pago los tratamientos".

El comentario de Verástegui dividió las opiniones en las redes sociales, y es que no sólo hubo quienes se lanzaron es su contra tachándolo de homofóbico; también hubo quienes lo apoyaron.

"Eduardo, ¿y si mejor vas a terapia tú?", "Esa sujeta nunca me cayó bien", "por qué tanto odio, Eduardo. Jesús no enseña eso", "Exacto, Montserrat", "muy hermosa, pero con la mente muy confundida", "esta gente no respeta y exige respeto", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

