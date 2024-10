"Wendy es hombre", así es como Eduardo Verástegui inició un polémico texto, que publicó en sus redes sociales, para dar respuesta a todas las críticas en su contra que se han desatado en los últimos días.

Cuando habla de Wendy, en el mensaje, el actor se refiere a la influencer trans Wendy Guevara, con quien ha protagonizado una guerra de fuertes declaraciones, debido a sus creencias extremistas.

Todo comenzó tras el triunfo de Mario Bezares en "La casa de los famosos México", lo que lo convirtió en el primer hombre en ganar el reality tanto en el formato de Televisa como en el de Estados Unidos; sin embargo, Verástegui se dijo en contra de esta afirmación, pues a pesar de la transición de la también youtuber, él se refirió a Guevara como hombre.

Si bien la ganadora de la primera temporada no se quedó callada y llamó a Verástegui "doble moral", el pleito no terminó ahí. Usuarios, influencers y algunos medios de comunicación lo tacharon de transfóbico y pidieron su cancelación.

Ahora, Verástegui ha decidido defenderse de los señalamientos en su contra y con un extenso mensaje, aseguró que jamás ofendió a la creadora de contenido.

"Decir la verdad no es faltar al respeto, sino reconocer la realidad y llamar a las cosas por su nombre, no por lo que parecen ser. Respetar a las personas también implica ayudarlas a vivir en la verdad, porque solo así pueden construir un futuro sólido y pleno. Wendy es un hombre, y esto no es una ofensa ni un ataque, es una realidad", escribió.





Verástegui también aseguró que, al referirse a Guevara con pronombres masculinos, no está atentando contra su integridad y mucho menos su dignidad como persona; por el contrario esta respetando su "verdadera" identidad.

"Somos lo que somos: hombre y mujer. Dos géneros, y punto. Todo lo demás cae en gustos, preferencias y orientaciones, pero la humanidad se divide en dos: hombre y mujer, mujer y hombre. Wendy es un hombre. Wendy es un bato. Y decirlo no es faltar al respeto, es hablar con la verdad. Y el amor verdadero vive en la verdad", agregó.

En un segundo mensaje, el activista de ultraderecha también se fue en contra de la comunidad LGBT+, pues a raíz de sus declaraciones lo han llamado "gay de clóset".

El también cantante, explicó que al poner en duda sus preferencias para atacarlo, sólo le dan la razón; pues nadie agrede a otra persona con algo de lo que se siente orgulloso.

"Quienes dicen sentirse orgullosos de ser homosexuales me atacan con ese mismo término, con la intención de descalificarme. Esto revela una contradicción: por un lado, afirman estar orgullosos de lo que son, pero por otro, lo utilizan como insulto, lo que indica que, en realidad, reconocen algo que no está bien".

Por último, hizo un llamado a frenar las agresiones y pidió abrir la conversación, siempre bajo el respeto mutuo.

"Invito a todos a reflexionar: no se trata de etiquetar ni de atacar, sino de tener conversaciones que nos permitan entendernos, aunque pensemos diferente. Pero siempre unidos en la verdad, porque la verdad es la única que nos hará libres", finalizó.





Como era de esperarse, estas palabras desataron el debate en las plataformas digitales, pues mientras algunos lo apoyaron, otros más reprobaron que se escude en la ciencia para hablar sobre sexualidad, cuando él mismo se ha catalogado como católico y la religión es algo que la ciencia tampoco ha podido probar.

"hablas de la verdad científica, pero la ciencia tampoco comprueba todo el rollo que hay al rededor del cristianismo, un poquito más de sentido común ¿no?", "muy deshonesto su comportamiento por cierto", "que no pensemos igual que ellos no es un discurso de odio", "tienes la moral tan grande que ya es doble", "opinas de la identidad sexual de alguien más y ahora te haces el ofendido", "la verdad siempre incomoda", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

