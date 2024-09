La famosa influencer y ganadora de la primera temporada del famoso reality de Televisa, Wendy Guevara, comparte sin filtros y a su estilo cuál ha sido su experiencia con las drogas. Aunque dice que no es fanática de la marihuana, sí la ha probado para que no le cuenten. "Tuve que ir al hospital porque me cayó mal", confiesa. Pero no queda ahí; en sus noches de antro, ha probado “de todo” simplemente por curiosidad. "Me dicen, 'Mira, se siente esto', y luego, cuando estoy borracha en el antro, me ofrecen cosas y yo digo: 'A ver, dame', y luego ahí ando todo asustada". Sin embargo, deja claro que sus experiencias no son un ejemplo a seguir. "No lo hagan, no lo hagan. Eso es muy malo”, advierte.

Mía Rubín es abiertamente Team Mar

Mía Rubín no le teme a la polémica y, junto a su amigo y también músico Chucho Rivas, reconocen su desprecio al Team Tierra y su cariño por el Team Mar de “La Casa de los Famosos: México”, por lo que buscan estrategias grabando videos para Tiktok o Instagram para darle a entender a su público a cuál equipo apoyan, aunque con ello puedan ganar detractores. “Con el video de ‘Locos’ (que están promoviendo juntos), la gente empezó a pensar que somos Team Mar porque se grabó en la playa, así que vamos a hacer un video para que vean que sí”, dice la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Lee también: Hermano de Adrián Marcelo se lanza contra la familia de Gala Montes

Erik y Mía participaron en el programa de talento "Juego de voces" con otras celebridades. Foto: Cortesía.

Natanael Cano ¿la sorpresa del Festival Arre?

Si bien en la segunda edición del Festival de Música Regional Mexicana Arre buscan no repetir el elenco del año pasado, Natanael Cano podría dar la sorpresa y aparecer de nuevo en una de las jornadas de este fin de semana.

“Buscamos que no se repitiera, pero claro que Natanael Cano demostró interés en regresar, no lo descartamos”, dice Noel Seoane, promotora encargada del festival quien deja abierta la posibilidad de ver tener al sonorense en la capital, después de su show en el Estadio GNP hace dos semanas.

Lee también: Linkin Park regresa a la música tras siete años de ausencia y con nueva vocalista