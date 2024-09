"Sé parte de algo", fue la misteriosa frase que apareció hace unos días en las redes sociales de Linkin Park junto a la fecha: 5 de septiembre del 2024.

Hoy, tal y como lo prometieron, algo pasó. La banda regresó a la escena musical después de siete años de mantenerse ausentes y en duelo por la muerte de su vocalista, Chester Bennington.

Alrededor de las 16:00 horas y a través de sus plataformas digitales se inició una transmisión en vivo: el primer concierto, después de tanto tiempo alejados de la música. Todo inició con un escenario vacío, un foro a oscuras y que sólo se iluminaba por los teléfonos de un público que no sabía lo que esperar. Minutos después, un espectáculo de luces inició y Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn y Colin Brittain aparecieron.

"Es bueno verlos de nuevo", dijo brevemente Shinoda y mientras los primeros acordes de "Emptiness machine", su nuevo sencillo, comenzaron a sonar. Todo iba de acuerdo al plan, pero la banda le tenía preparada una sorpresa más a sus fans. En medio de la canción una segunda voz se unió a la del tecladista. era la de Emily Armstrong, la nueva cantante.









Si bien ya existían rumores de que una figura femenina se uniría a la alineación original, esta tarde los rumores se disiparon y fueron totalmente confirmados.

Armstrong, nerviosa pero con una potente garganta, hizo su debut en Linkin Park y posteriormente, cuando la emoción bajó un poco, fue presentada por su compañero: "damas y caballeros esta es Emily Armstrong. Hagan un poco de ruido", expresó Shinoda en medio de aplausos y gritos.

Por más de una hora Linkin Park deleitó los fans con éxitos como "Somewhere I belong", "Crawling", "Numb", "What I've done" y "The End", tema que hizo explotar al lugar.

Casi para finalizar el show, Mike volvió a tomar los micrófonos para hablar un poco con el público y además de agradecerles por estar ahí, darles una segunda sorpresa: el lanzamiento de su nuevo disco, "From Zero" y una gira mundial que, por ahora, sólo consta de seis fechas en seis ciudades diferentes: Los Ángeles. Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.





La banda anunció su nuevo disco y una gira mundial, tras siete años de ausencia. Foto: Captura de pantalla.





En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y, a pesar de que la mayoría, le dio la bienvenida a Armstrong, otros más no pudieron evitar compararla con Bennington, quien falleció en 2017.

Lo que es un hecho es que Linkin Park está de vuelta y con esta pequeña probada de su nueva etapa, dejó a los fans con las esperanzas de que amplíen su tour por todo el mundo.

