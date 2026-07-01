Eduardo Santamarina asegura que cada vez le resulta más difícil negar el parecido con sus hijos, especialmente ahora que Eduardo Zucchi, uno de los gemelos que tuvo con Itatí Cantoral, debutó en Televisa.

El actor contó entre risas que, en los pasillos de la televisora, productores y compañeros le dicen constantemente que están viendo a su versión joven cada vez que su hijo aparece en algún proyecto. Pero quien, según él, más lo resiente es su exesposa.

“Tati dice: ‘Ay, Dios mío, por más que quiero borrarte, no puedo, porque veo a mis hijos y te veo a ti’”, contó entre carcajadas, dejando claro que entre ellos el tema ya es motivo de broma. Santamarina también reveló que, aunque ambos participaron en la bioserie de José José, solo Eduardo decidió seguir sus pasos como actor, mientras Roberto salió huyendo de los foros y prefirió convertirse en ingeniero.

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Erika Buenfil celebra que Nicolás ya encontró hermana

Nico y su madre Erika Buenfil.

Erika Buenfil compartió nuevos detalles sobre la relación que mantiene su hijo, Nicolás Buenfil, con Isabella, su media hermana por parte de Ernesto Zedillo Jr. Aunque recientemente sorprendieron al publicar una fotografía juntos viendo el Mundial, la actriz aclaró que esa cercanía no nació ahora.

“Se llevan muy bien, pasan mucho tiempo juntos y apenas se dieron la libertad de publicar cosas”, explicó, dejando ver que el vínculo entre ambos lleva tiempo fortaleciéndose lejos de los reflectores.

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La llamada Reina de TikTok contó que Nicolás encontró en Isabella a su consentida y que el cariño es completamente mutuo. Incluso reveló que aprovechan las vacaciones para organizarse y verse, mientras su papá también está feliz con la relación que han construido, aunque bromeó diciendo que él es más serio y no le encanta tanto el “relajo”. “Yo sí los apoyo porque están jóvenes, se portan bien y son buenos chicos los dos”, comentó. Después de años en que Nicolás fue visto como hijo único de Erika, ahora resulta que la familia también encontró su propio crossover.

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Clonópolis: la piratería que se disfraza de Cinépolis

Puede que las plataformas de streaming hayan complicado un poco la piratería, pero no la eliminaron. En algunos puntos del interior de la República, como Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas, todavía existe una especie de “franquicia” de venta de películas de cine y plataformas bajo el nombre de Clonópolis.

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El colmo es que el nombre, los colores y hasta la tipografía parecen una adaptación nada discreta de los usados por Cinépolis. En estos puestos aún se venden DVD y, en algunos casos, memorias USB donde prometen que viene la película.

En Tepito, varios puestos de DVD ya desaparecieron, pero fueron sustituidos por venta de música en MP3, otro golpe para la industria. Cambia el formato, cambia el puesto, pero la piratería siempre encuentra cómo volver a dar función.

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