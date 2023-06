Duermen al perrito de Paul Stanley mientras él está en “La casa de los famosos”

Tremenda sorpresa se va a llevar Paul Stanley cuando al salir de "La casa de los famosos México" se entere que Chéster, uno de sus perritos falleció este domingo 18 de junio, así se publicó en sus redes, las cuales maneja su prometida Joely Bernat, quien hace unos días aclaró que el conductor de "Hoy" dejó preparadas algunas publicaciones, como la dedicada a su padre Paco Stanley, quien hace unos días cumplió 24 años de haber sido asesinado.

En dicha publicación, Stanley escribió: "Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí. No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul", este emotivo mensaje, publicado cuando Paul ya estaba reclutado en el reality, causó que algunos usuarios cuestionaran quién estaba manejando las redes del conductor.

Lee también: Paul Stanley revela por qué tiene que dormir con oxígeno en "La casa de los famosos"

Su novia respondió que él había dejado listos algunos mensajes, y que ella era quien estaba manejando sus redes sociales; este domingo en el Instagram de Paul, apareció unas serie de fotos y videos con un mensaje de pésame; él se enterará de lo sucedido una vez que salga de "La casa de los famosos".

"Mi CheChe te voy a extrañar con todo mi. Gracias por todo el amor que nos regalaste. Tus hermanos, mamá y yo, somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos", se lee.

Chéster fue dormido

La novia de Paul Stanley, Joely Bernat, también lamentó la muerte de Chéster y explicó la razón por la que tuvo que tomar la decisión de dormirlo, a pesar de que no quería decidir algo tan importante sin la presencia de Paul, pero fue necesario porque el perrito ya iba a empezar a sufrir por sus problemas de salud.

Con un conmovedor video, Joely recordó momentos con Chéster y Paul, y relató cómo fueron los últimos momentos de uno de los tres hijos perrunos que tiene la pareja.

"Descansa en paz mi Chéster. Octubre 30, 2007- Junio 19, 2023 2:44pm. El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chéster tenia casi 16 años (los cumplía el 30 de Octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajo mucho de peso. Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo que me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión. Y pues si; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa. Ya está más tranquilo y descansando en paz. Fue un gran perro; mi primer perro. Un compañero incondicional y bueno. Y siento que se fue feliz y tranquilo de todo lo que vivió con nosotros. No quise tomar esta decisión sola sin Paul, pero ya era hora. Lo recordaremos para siempre. Gracias a todos por su cariño incondicional para nuestro Chéster".