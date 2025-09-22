Dua Lipa tomó la decisión de despedir a su agente, David Levy, luego de enterarse de su apoyo en una carta que pedía la exclusión del grupo irlandés Kneecap del festival Glastonbury.

La misiva acusaba a la agrupación de incitar al antisemitismo y de apoyar a Hezbollah, postura que la artista interpretó como un respaldo implícito a la ofensiva israelí en Gaza, contraria a su visión humanitaria.

¿Quién será el nuevo agente de Dua Lipa?

Según fuentes cercanas a la industria musical citadas por The Mail on Sunday, Lipa habría solicitado a William Morris Endeavor como nuevo representante, marcando el fin de su relación con Levy.

Esta decisión refleja la creciente polarización en torno al conflicto en Gaza, donde las posturas públicas de figuras influyentes pueden afectar sus relaciones profesionales.

A través de redes sociales y en sus conciertos, la intérprete de “Levitating” ha abogado por causas humanitarias y condenado la violencia en Gaza, uniéndose a otros artistas en protestas y señalando a Hamas.

¿Qué pasó con Kneecap en Glastonbury?

El 28 de junio de 2025, el trío de rap irlandés Kneecap ofreció una actuación en el Festival de Glastonbury que generó gran controversia. Durante su presentación, portaron carteles con consignas como “Free Mo Chara” y “fuck Keir Starmer”, además de ondear banderas palestinas.

La actuación fue criticada por figuras políticas por su contenido, mientras que la coorganizadora del festival, Emily Eavis, expresó su “desaprobación”.

El performance de Kneecap buscó expresar apoyo a la causa palestina y criticar las políticas del gobierno británico, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión artística.

