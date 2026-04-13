Graco Sendel sonríe al ser cuestionado acerca de qué es lo que carga en su maleta, cuando de un viaje éxpres se trata y, sin gran empacho, cuenta cuál es el aparato que, además de las prendas, no puede faltar entre sus pertenencias.

El actor, que se ganó el cariño del público, por dar vida a Pedro, uno de los personajes de "Doménica Montero", asoma un guiño de su intimidad y revela qué suele empacar cuando sale de la ciudad.

Sonriente, el hijo de Sergio Sendel, contó a Eden Dorantes, y a otros miembros de la prensa, que su viaje era nacional y que, de hecho, sólo se ausentaría por un día.

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Fue entonces que, curiosos, los medios de comunicación se preguntaron qué es lo que el joven carga en situaciones así y, abierto, Graco confió que no necesitaba más de un par de prendas, un cambio de zapatos y, por supuesto, un dispositivo inteligente en donde estudiar el guion de su proyecto en turno.

"Ahorita cargo loción, cargo unos pantalones, una playera, unos tenis y aquí (en mi mochila) un I-Pad, porque soy un chico estudioso y ya, audífonos".

Sendel confió que ya se prepara para un nuevo personaje; será el villano de la telenovela "El renacer de la Luna", por lo que se encuentra muy entusiasmado de mostrar su versatilidad como actor.

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Para Graco es importante construir su personaje, desde una base en que su maldad esté justificada por las vivencias de su pasado.

"No quiero hacer un villano obvio, quiero hacerlo muy humano, no sólo un villano malo, quiero ver si puede pasar, es un proyecto distinto, estoy muy contento, mi personaje me gusta mucho".

Y si bien, guarda gran gratitud por la proyección que logró al dar vida a Pedro, el actor también desea desembarazarse de ese personaje, pues no quiere encasillarse por el éxito que lo proveyó el último melodrama en que apareció.

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"Ese personaje ya me marcó, es un para mi vida, gracias a ese personaje están saliendo más cosas, la verdad, gracias al personaje y gracias al trabajo que hice con el personaje, ahora la idea es que con (el personaje) que viene, la gente se olvidé del pasado y me odien", señaló.