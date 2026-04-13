Más Información

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

“No por ser mujeres somos solidarias”

“No por ser mujeres somos solidarias”

INBAL restringe facultades en favor de particulares

INBAL restringe facultades en favor de particulares

Colección Gelman: arte dispersado

Colección Gelman: arte dispersado

La decepción de las aficiones del América y el Cruz Azul en los memes de la semana

La decepción de las aficiones del América y el Cruz Azul en los memes de la semana

sonríe al ser cuestionado acerca de qué es lo que carga en su , cuando de un viaje éxpres se trata y, sin gran empacho, cuenta cuál es el aparato que, además de las prendas, no puede faltar entre sus pertenencias.

El actor, que se ganó el cariño del público, por dar vida a Pedro, uno de los personajes de "", asoma un guiño de su intimidad y revela qué suele empacar cuando sale de la ciudad.

Sonriente, el hijo de Sergio Sendel, contó a Eden Dorantes, y a otros miembros de la prensa, que su viaje era nacional y que, de hecho, sólo se ausentaría por un día.

Lee también:

Fue entonces que, curiosos, los medios de comunicación se preguntaron qué es lo que el joven carga en situaciones así y, abierto, Graco confió que no necesitaba más de un par de prendas, un cambio de zapatos y, por supuesto, un dispositivo inteligente en donde estudiar el guion de su proyecto en turno.

"Ahorita cargo loción, cargo unos pantalones, una playera, unos tenis y aquí (en mi mochila) un I-Pad, porque soy un chico estudioso y ya, audífonos".

Sendel confió que ya se prepara para un nuevo personaje; será el villano de la telenovela "El renacer de la Luna", por lo que se encuentra muy entusiasmado de mostrar su versatilidad como actor.

Lee también:

Para Graco es importante construir su personaje, desde una base en que su maldad esté justificada por las vivencias de su pasado.

"No quiero hacer un villano obvio, quiero hacerlo muy humano, no sólo un villano malo, quiero ver si puede pasar, es un proyecto distinto, estoy muy contento, mi personaje me gusta mucho".

Y si bien, guarda gran gratitud por la proyección que logró al dar vida a Pedro, el actor también desea desembarazarse de ese personaje, pues no quiere encasillarse por el éxito que lo proveyó el último melodrama en que apareció.

Lee también:

"Ese personaje ya me marcó, es un para mi vida, gracias a ese personaje están saliendo más cosas, la verdad, gracias al personaje y gracias al trabajo que hice con el personaje, ahora la idea es que con (el personaje) que viene, la gente se olvidé del pasado y me odien", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada de YouTube Christian Nodal

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley posa sobre la arena y se luce con un bikini a rayas a los 60 años

[Publicidad]