Don Omar cuenta cómo descubrió que tenía cáncer: "empecé a llorar y dije 'no me quiero morir'"

Don Omar se sincera sobre cómo fue el difícil momento en el que le dieron la noticia de que padecía cáncer, un proceso que decidió llevar en solitario, pues no le dijo a nadie, estaba en plena gira "Back to reggaetón", una de las más exitosas de su carrera.

El cantante de 46 años reveló que la noticia lo sorprendió por completo, era a mediados del mes de abril y en medio del éxito de su gira, a tres conciertos de concluir, comenzó a sentirse mal, muy débil, sin saberlo estaba pasando por una hemorragia que se reflejó en su orina durante dos semanas, sin embargo, aunque sí estaba asustado, se aferró a pensar que "todo estaba bien".

Se automedicó, pensó que estaba deshidratado, "yo mismo me diagnostiqué", confesó en entrevista con "El gordo y la flaca" y se sinceró al decir que comenzó a tomar agua con limón y automedicarse, y entonces, "todo empeoró".

Uno de los peores momentos ocurrieron cuando fue al sanitario y orinó sangre.

"Ya no era simplemente coloración la orina, ya era sangre completamente, me asusté muchísimo y llamé al doctor", detalló.

Las horas decisivas para Don Omar

El cantante fue diagnosticado con un tumor en el riñón derecho, los médicos le dijeron que podría ser un cáncer benigno o maligno, por lo que tuvo que tomar decisiones antes de que el tumor creciera y no hubiera futuro.

Don Omar aseguró que nunca tuvo ningún tipo de dolor, y lo que pasaba por su mente era el cómo iba a sobrevivir con esa enfermedad; consideró que sus padres fueron los más afectados con la noticia de su padecimiento, al igual que sus hijos y su esposa.

Fue un día antes de la operación que decidió gritarle al mundo que tenía cáncer, se tomó "la foto más difícil de su vida", cuando capturó su mano con el brazalete del hospital, explicó que no tomó su rostro porque "estaba llorando tanto que no se atrevió".

Don Omar, quien ya regresó a los escenarios para la siguiente parte de su gira, comentó que el llevar su proceso en silencio fue un error, pues no tenía con quién desahogarse.

Así reapareció Don Omar en redes tras anunciar que padecía cáncer. Reveló que en esta fotografía estaba completamente devastado.

"Me quedé callado, no le dije nada a nadie, eso me dificultó el proceso, no haber hablado con nadie", reconoció.

"Empecé a llorar y dije 'no me quiero morir'", recordó.

Fue en julio cuando el puertorriqueño celebró que su operación de cáncer "fue todo un éxito" y afirmó que confía en su pronta recuperación.

"Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme", expresó en un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, tras haber revelado la víspera que había sido diagnosticado con esta enfermedad.

Don Omar, autor de éxitos mundiales como "Dale Don dale" y "Danza kuduro", publicó este texto acompañado de una imagen en la que aparece ataviado con una gorra y levantando con los dedos índice y medio, como símbolo de victoria.





rad