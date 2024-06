Don Omar, "el rey del reggaeton", que abandonó el género por años

Con éxitos como "Dile", "Pobre diabla" y "Danza Kuduro", Don Omar se consagró como uno de los exponentes de reggaeton más importantes, lo que le granjeó el título de "el rey del reggaeton", aunque a algunos, como a Daddy Yankee no les cayó nada en gracia. Pero, a pesar de todo el éxito y fama que adquirió desde su debut como cantante, llegó una época en que decidió no saber nada de la música y alejarse completamente de la industria, ¿qué fue lo que lo motivó?

Antes de darse a conocer como Don Omar, William Omar Landrón Rivera, debutó en el dúo Osito & Omar, pero no fue sino hasta el lanzamiento de su álbum como solista "The Last Don" que el músico puertorriqueño se dio a conocer alrededor de centro y sudamérica.

Aunque antes de obtener el aplauso del público, el reggaetonero se tuvo que enfrentar a mentes cerradas que no confiaban en su visión de la evolución de la música urbana, que tuvo sus inicios en la década de los ochenta, así lo confió a el Chombo en su podcast hace alrededor de un año.

"Esto lo digo con mucha humildad, yo siempre he sentido que, desde mis comienzos, estaba ´ahead of the game´(adelantado al tiempo), yo sentía siempre que mis ideas frescas todo mundo las veía como locuras", expresó.

De hecho, muchas de las personas que lo rodeaban, a poco del lanzamiento de su primer disco lo instaron para que no incluyera el tema de "Dile", uno de los más exitosos en toda su carrera.

"A mí me dijeron que yo estaba loco, me dijeron que ´Dile´ nunca iba a pegar, a mí me dijeron que de dónde había sacado yo esta idea", ahondó el músico de 46 años.

Y aunque el originario de San Juan, Puerto Rico, fue muy bien recibido por la audiencia, que quería escuchar nuevos sonidos que los representasen, su desconocimiento de cómo funcionaba la industria de la música, produjo que firmara contratos leoninos que nunca recompensaron su trabajo de manera justa.

"Para el disco de ´The Last Don´, y todos los demás, ignorante al fin, yo había firmando un contrato en el que solamente se me permitía recuperar un dólar de cada disco vendido; de ese dólar, yo tenía que pagar mis videos, yo tenía que pagar mis promociones, tenía que pagar mis campañas", expresó.

"Yo me enteré que había tomado una mala decisión, en la ignorancia, yo solamente quería cantar, real, yo creo que esto no se lo he dicho a nadie, Don Omar estuvo firmado por 18 años por 10 mil dólares".

Y aunque el músico lo logró, posteriormente, vino un nuevo golpe, la transición de la música, como un producto físico, a la era digital.

Cuando Don Omar se enteró de que Taylor Swift interpuso un proceso legal Big Machine Records para recuperar los másteres de sus primeros seis álbumes de estudio, el cantante se acercó a su compañía para preguntar si existía modo de obtener una ecuación que cuantificara las reproducciones que se hacían de su música en streaming; la respuesta que obtuvo fue negativa.

"Voy, me documento, comienzo a leer, comienzo a aprender del negocio, a mí nadie me quiso hacer caso y yo me frustré; tenía esta gran oportunidad de ser Don Omar, de seguro había un sistema de contabilidad, una ecuación matemática, (y) a mi me contestaron que ellos no sabían... que todavía no habían descifrado cómo se iba a monetizar, para pagar, y literalmente no quise hacerlo más y me fui a mi casa".

Esta situación frustró a Don Omar que había obtenido más de un billón de reproducciones, y la permanencia de 56 semanas en el primer lugar de los charts, por el tema "Danza Kuduro", por lo que decidió alejarse por completo de la industria y emprender nuevos negocios del ramo agrónomo y de productos de limpieza para partes de automóviles.

Fue en esa época, que dijo a el Chombo que se reencontró consigo mismo y cayó en la cuenta que la ambición de enriquecerse no era el camino para encontrar la felicidad.

"Todo es un ciclo perfecto creado desde el primer día", opinó. "Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito dictado, a mí el dinero también me dejó de importar, el dinero no me iba a adelantar algo que yo creía que necesitaba".

