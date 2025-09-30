Más Información

no asistirá a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde sería homenajeada con un Oscar honorífico, debido a cuestiones de salud, según informó The Hollywood Reporter.

La gala, prevista para el 16 de noviembre, distinguirá a la cantante de country de 79 años con el premio humanitario Jean Hersholt, en una ceremonia donde también se reconocerá la trayectoria de Tom Cruise.

Esta semana Parton anunció en su cuenta de X que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud.

La cantante aseguró que se sometería a algunos procedimientos médicos que le impedirían ensayar y preparar un espectáculo como el que quisiera dar.

"Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes", dijo la también actriz reiterando que esto no significaba un adiós permanente de los escenarios.

La cantante ha atravesado por un año complicado, ya que en marzo informó de la muerte del que fue su esposo durante seis décadas, Carl Thomas Dean, un pavimentador de asfalto con quien se casó en mayo de 1966.

Parton es mundialmente conocida por éxitos como “9 to 5” o “Jolene”, pero también ha dedicado gran parte de su vida a la labor filantrópica, un compromiso que ahora reconoce la Academia de Hollywood.

Desde 1988, dirige la Fundación Dollywood, enfocada principalmente en promover la educación de los niños en su estado natal, Tennessee, y durante la pandemia de COVID-19 fue una de las donantes clave para el desarrollo inicial de la vacuna Moderna, entre otras acciones. EFE

