SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

Trazan las rutas de la crítica cinematográfica, oficio de la especificidad

CIDE renueva directivos: Lucero Ibarra Rojas anuncia nuevas direcciones en CIDE Centro y en Secretaría Académica

INBAL asegura que ya acreditó ante la Auditoría Superior de la Federación la entrega de apoyos de ropa y calzado al personal

El Palacio de los Deportes sacó a bailar a Doja Cat este 18 de febrero, la estadounidense subió al escenario con su característica mezcla de sensualidad y brutalidad que maravilló a sus fans.

Pasadas las 20:00 horas las luces del recinto se apagaron, dejando solo un reflector que al puro estilo de Bob Esponja enfocó a un trabajador mientras trapeaba la tarima.

Luego de unos instantes, caminó por la pasarela y levantó un cartel que decía “Doja”, haciendo que las 18 mil 500 personas corearan el nombre de la cantante.

Con un intro de guitarras y un solo de batería, Doja Cat apareció en pantallas mientras subía las escaleras rumbo a la cita que tenía con la Ciudad de México.

“Cards”, “Kiss me more” y “Get into it” y “Gorgeous” fueron las canciones elegidas para entrar en calor antes de que la intérprete dirigiera sus primeras palabras al público.

“Tengo una pregunta, ¿creen que pueden llevarme a bailar?, yo creo que puedo bailar con la ayuda de todos ustedes, digan “baila””, dijo previo a “Take me dancing”.

La energía no bajó durante la hora y media que permaneció en la tarima sin descansar más que unos instantes cada cierto número de temas.

El mismo infierno se desató con luces rojas, pirotecnia y fuego brotando del escenario cuando “WYM”, “Demons” y “TIA” se adueñaron del ambiente.

Doja Cat en el Palacio de los Deportes. Foto: Laura Villegas/OCESA.
El juego escénico combinó a la perfección con la playera de cuero roja y los shorts blancos que la cantante eligió como su vestuario.

Los clásicos no podían faltar y Doja Cat complació a sus seguidores con éxitos como “Boss Bitch”, “Say So” y “One More time” antes de la cual hizo una petición especial.

“¿Pueden hacer algo por mí?, todos los de este lado hagan “oh oh oh”, de este “hey hey”, en medio “wow, hey””, pidió.

Los problemas técnicos no pudieron detener el concierto, pues, pese a que se escuchó claramente como falló el micrófono, el personal no tardó ni un minuto en entregarle otro para que siguiera con su interpretación.

Entre luces, un escenario que evocaba una discoteca de los 80’s y el trap despiadado de la estadounidense el final del show llegó minutos después de las 22:00.

