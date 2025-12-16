Más Información

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

A poco más de dos años de la muerte de , el caso legal sobre los responsables continúa.

Según información publicada por TMZ, esta mañana, Mark Chavez, uno de los médicos que se declararon culpables por la sobredosis del actor, recibió su sentencia tras un largo proceso.

De acuerdo con el medio estadounidense, la jueza federal, Sherilyn Peace Garnett, lo condenó a ocho meses de prisión domiciliaria y 300 horas de servicio comunitario.

Lee también

La resolución contra Chavez un año después de que el médico aceptara declararse culpable de un cargo por conspiración para distribuir ketamina y llegara a un acuerdo con los fiscales.

En octubre del 2024, el médico admitió haber obtenido ketamina de manera fraudulenta y, posteriormente, la droga fue vendida al doctor Salvador Plasencia, quien la suministró a Perry semanas antes de su muerte.

El actor de "Friends" murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina y ahogarse en su jacuzzi. La investigación federal concluyó que el actor se hizo de la sustancia a través de una red que involucraba a médicos, intermediarios y traficantes.

Cabe destacar que el proceso judicial aún no termina. En las próximas semanas se espera la sentencia contra Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry; Erik Fleming, señalado como traficante; y Jasveen Sangha, identificada por las autoridades como la llamada “Reina de la Ketamina”.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva". Foto: Martha Higareda / IG

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva"

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”. AP

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AFP

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'

[Publicidad]