Más Información

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

ha regrabado en lengua de signos tres secuencias de canciones de las películas "Encanto", "Frozen 2" y "Moana 2", para las que se han hecho nuevas versiones tanto de la coreografía como de las letras.

Las canciones elegidas para este proyecto son "The Next Right Thing", de "Frozen 2"; "We Don't Talk About Bruno" , de "Encanto", y "Beyond", de "Moana 2".

El veterano animador de Disney Hyrum Osmond, que ha trabajado en títulos como "Bolt" (2008), "Tangled" (2010), "Frozen" (2013) o las dos entregas de "Zootopia" (2016 y 2025).

Lee también:

Osmond dirigió un equipo de más de 20 animadores que trabajaron con referencias en lenguaje de señas creadas específicamente para estas canciones.

El proyecto se ha realizado en colaboración con el Deaf West Theater, cuyo director artístico, DJ Kurs, rediseñó la coreografia y las letras de las canciones con la coreógrafa Catalene Sacchetti, especialista en lengua de signos.

Para ello se centraron en conceptos y emociones en lugar de transcribir cada palabra.

"En la mayoría de los casos, creamos animaciones completamente nuevas. Tuvimos que hacer muchos ajustes para que la animación fuera fiel a la intención original", explicó Osmond.

Lee también:

El animador, cuyo padre es sordo, se implicó en el proyecto porque la lengua de signos "es una de las formas de comunicación más hermosas del mundo" y para "conectar con la comunidad sorda".

"De niño, nunca aprendí la lengua de signos y esa barrera me impidió conectar realmente con mi padre. Esta reinvención de los números musicales de Disney Animation ayuda a derribar barreras y nos permite conectar de una manera especial con nuestro público en la comunidad sorda", agregó.

"Las historias de Disney son el lenguaje universal de la infancia. La oportunidad de traer nuestro idioma a ese mundo fue una oportunidad histórica para llegar a un público global", destacó por su parte Kurs.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar. Foto: AFP

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?. Foto: ANDA / X

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox vuelve a Instagram con atrevida sesión en lencería diminuta y sorprende

[Publicidad]