Director de "El estudiante" regresa al cine

Roberto Girault, director que en 2009 irrumpió en cine con el fenómeno de "El estudiante", vuelve a ponerse tras una cámara con la cinta “Contigo en el futuro”.

La producción para Prime Video, comenta Priscila Amescua Méndez, es una historia esperanzadora de la que poco se puede hablar aún.

“Pero es un guión bonito, que sigue lo que ha hecho como director”, dice la productora en línea del largometraje

Girault es alguien que se ha distinguido por mensajes positivos en sus historias, las cuales comprenden entre otras “Ella y el candidato”, “Los árboles mueren de pie” y “La leyenda del diamante.

Y Priscila no es novel en la industria: entre sus foja laboral se encuentra el haber sido consultora cultural en la primera temporada de Wednesday y jefa de oficina de ChaChaCha, casa productora que reunió Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.

También fue directora de operaciones de Gato Grande, desde donde se produjo a "Luis Miguel, la serie" y "Libre de reír", con Sofia Niño de Rivera.

Ahora, junto con Osvaldo Benavides y Mariana Alcántar fundó Agasajo Films, compañía que este fin de semana debutó en cine con la comedia "Noche de bodas", ópera prima de su socio.

La cinta, protagonizada por Ludwika Paleta y el propio Benavides, está en una de cada 7 pantallas que contabiliza la República Mexicana.

La historia va sobre dos bodas que se realizan en un mismo lugar, el mismo día, con el agregado de que la novia de una de ellas y el novio de la otra, fueron pareja en el pasado.

“Hace seis años cuando me hablaron del proyecto me senté con Osvaldo y vi que tenía determinación y una visión clara, una forma creativa de ver cada escena y dije, ok, vamos a apoyarlo lo suficiente para que pueda ser”, recuerda la ejecutiva.

Dos hoteles en las playas oaxaqueñas fueron sede del rodaje.

“Filmamos en temporada baja y el hotel principal nos apoyó en todos los aspectos, incluso cerramos uno de los tres accesos principales y, además, era tiempo de huracanes que nos respetaron mucho, la mayor parte del tiempo fue bastante soleado”, detalla.

