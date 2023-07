Diego de Erice explota contra rumores de fraude en "La casa de los famosos": "es una falta de respeto"

Hablar de "La casa de los famosos", sí o sí, también es hablar de escándalo y muchas polémicas, no sólo por las acciones de sus participantes también por las especulaciones que, desde hace ya varios días, envuelven al programa y es que, en varias ocasiones ha sido señalado de fraude por parte de los fans y televidentes.

La primera vez que se dudó sobre la transparencia del exitoso reality fue cuando Galilea y Paul Stanley, supuestamente, intercambiaron información, durante una de las galas, a través de señas. Posteriormente, se dijo la producción entraba a darles indicaciones a los concursantes y este rumor cobró más fuerza cuando la transmisión 24/7 se vio interrumpida por algunos minutos y las cámaras y micrófonos fueron apagados. Además de la famosa lista de expulsados que se filtró a las redes sociales y que se cumplió al pie de la letra hasta la cuarta eliminación.

Pero no solo el público ha hecho suposiciones respecto al programa, recientemente, Sofía Rivera Torres, segunda eliminada del concurso, aseguró que el "Team Infierno", en específico, Sergio Mayer tenía una "granja de bots" que lo apoyaban con votos durante las eliminaciones, lo que explicaría que haya sido salvado en más de una ocasión, declaraciones que causaron que Diego de Erice, conductor de las galas, saliera a defender a la emisión.





Gran polémica causó la lista de expulsados de "La casa de los famosos México".





Lee también Roberto Palazuelos lanza ultimátum a Margarita Portillo sobre la herencia de Andrés García: "Vamos con todo"

A través de su cuenta oficial de Twitter, De Erice fue tajante al decir que no apoyaba los comentarios que afectaban la credibilidad al programa y mucho menos a las votaciones, incluso, los calificó como una total falta de respeto:

"No estoy de acuerdo, ni apoyo a los cometarios que le quitan credibilidad tanto a sus votos, como al programa. Eso es una falta de respeto para el show y para ustedes, los millones que votan", escribió.

Sobre los supuestos "bots" a favor de Mayer, Diego también respondió y dejó claro que no hay manera de que se haga trampa, pues "los votos valen, se contabilizan, y no son bots", agregó.





NO ESTOY DE ACUERDO,NI APOYO LOS COMENTARIOS QUE LE QUITAN CREDIBILIDAD TANTO A SUS VOTOS, COMO AL PROGRAMA.Los votos valen, se contabilizan,Y NO SON BOTS.Eso es una falta de respeto tanto para la credibilidad del show, como para ustedes los millones que votan 🙏🏼@LaCasaFamososMx — Diego de Erice (@diegodeericemx) July 11, 2023





Como era de esperarse, las palabras del presentador dividieron opiniones en la plataforma, pues hubo quienes lo apoyaron y arremetieron contra Sofía, pero también otros que señalaron otras irregularidades al interior de la casa: "Lo dijo por ardida, porque nadie votó por ella", "Hay varias cosas que han pasado en alto. Solo esperemos que el ganador no sea de quien ya tanto se a hablado", "Ya no deberían de invitar a los exintegrantes hasta que sea la final, ya que solo dicen puras cosas que no", "Sé que no es tu responsabilidad Diego, pero la producción tuvo que haber hecho algo para aclarar eso a nivel nacional", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Esta noche se llevará a cabo la sexta nominación y podrá verse en vivo a partir de las 20:30 horas por el canal cinco.

Lee también Revelan las causas del divorcio entre Ricky Martin y Jwan Yosef