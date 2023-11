Diana Krall “La música nos hace sentir vivos”

Charles Ans es un rapero sonorense de 32 años. Hace nueve, lanzó “Si nunca va a amanecer”, cuyas barras versan...

“Vivo en un cuarto gris, donde pocos entraron. Ahí guardo mis secretos. Todos mis pecados. La habitación de jazz. Cuando un sueño pasado”.

El beat de esta producción, hecha por el regiomontano Teeam Revolver, es singular. Contiene el sonido del tema “Only trust your heart”, de la jazzista canadiense Diana Krall.

A ella no le sorprende. Es tomada como referencia de varios artistas jóvenes que han visto en la revolución tecnológica de este siglo la oportunidad no sólo de escuchar su música, sino de revestirla en nuevos estilos.

“Creo que (los prejuicios y barreras hacia la música) es algo que ya no existe, es algo del pasado. He tocado jazz para 10 mil personas, gente muy joven, así que por fortuna es algo que ya no sucede”, señala Diana en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

La cantante estará de visita mañana en el Teatro Diana de Guadalajara y este viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para ofrecer un recital de su más reciente álbum This dream of you.

El material fue lanzado en plena pandemia, por lo que la esperada gira fue algo que aguardaron seguidores de Latinoamérica, que podrán verla este mes además en Brasil, Chile, Colombia y Argentina.

“La última vez que estuve en la Ciudad de México (2010) fue memorable, la energía era tan increíble que en verdad estaba abrumada con el amor que recibí, así que espero poder darles tanto como ustedes a mí”.

Con más de 30 años de experiencia promoviendo el jazz en todo el mundo —lanzó su álbum debut Stepping out en 1993—, Krall destaca el poder que tiene la música, más allá del género en el que se exprese.

“(Los músicos) ayudamos a unir a la gente y les hacemos sentir algo, vida”, dice Diana, cuyos padres fueron pianistas y su abuela, cantante de jazz.

Así como ella hoy inspira a sus seguidores, recuerda que si bien nació con la música desde la cuna, fue cuando escuchó al pianista de su país, Oscar Peterson, que confirmó su deseo de dedicarse al jazz de por vida.

“No importa cuál sea el idioma; tú sientes la intención del intérprete, su intensidad, el amor de quien está del otro lado, su pasión. Es más como un sentimiento de comunidad irresistible”, añade la artista.

Diana relata que la noche previa a esta entrevista fue a un concierto de los Rolling Stones que fue “excelente y divertido”.

Y aunque apunta que ella y su banda “no son los Rolling Stones”, destaca que como músicos su tarea es unir a la gente, por lo que espera que algo similar suceda en el Auditorio Nacional.

“Estoy realmente emocionada por este concierto, creo que es mi público favorito en el mundo”, reitera emocionada.

“(El de México) fue uno de los mejores conciertos de mi vida porque la gente estaba llena de amor y yo solo estoy preparándome para compartir eso, especialmente porque hemos estado lejos por tanto tiempo que estoy buscando ese sentido de comunidad al estar juntos de esa manera”.

Se abre al mundo

Krall emergió en la escena del jazz con una serie de álbumes que recibieron aclamación crítica y comercial en los 90.

Pero el lanzamiento de su álbum When I look in your eyes (1999), marcó un precedente con 52 semanas en la posición número uno en la lista de Jazz de Billboard, además de otorgarle dos premios Grammy.

Krall considera que su fórmula es trabajar siempre en nueva música, viajar y conocer nuevas formas de pensar para poder plasmarlas en su arte, por lo que está abierta a colaborar con artistas, incluidos mexicanos.

“Mi trabajo es darles, a través de la música que toco, mucho amor y respeto, y hacerles sentir realmente que han pasado un buen rato, eso es todo. Simplemente el público se aleja (luego de un show) sintiendo que los hice sentir bien”.

Durante esta gira, el 16 de noviembre, la intérprete cumplirá 59 años, lo hará entre los conciertos que ofrecerá en Río de Janeiro y Sao Paulo, algo que agradece. “Me conformo si cierta canción les recuerda algo. Esa experiencia colectiva de la que el público y yo formamos parte”.