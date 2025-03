Jenny García, la famosa bailarina de los matutinos de televisión nacional, cuenta -aún con cierta preocupación- que le fue detectado un tumor en la cabeza, diagnóstico que la desconcertó, pues a pesar de que desde hace mucho notó la bolita que se encuentra ubicada en su frente, no quiso acudir a revisión médica por temor a lo que sus doctores pudieran decirle.

Fue a partir del miércoles pasado que, la actual conductora de "Hoy", compartió en su cuenta de Instagram que la bolita que tenía en la frente le comenzaba a causar preocupación, por lo que iría a revisarse para descartar cualquier situación.

En ese momento, Jenny nunca se hubiera imaginado que su doctor le diría que esa bolita se trataba de un tumor.

Aún sin creerlo, la bailarina confió qué fue lo que le dijo su doctor al acudir por sus resultados, pues a pesar de no sentirse preparada para hablar, la gran cantidad de mensajes que recibió por parte de sus seguidores que, preocupados por su salud querían saber qué es lo que pasaba, fue que se decidió a explicar la situación.

"Ayer fue un día muy difícil porque ya ven que les dije que tenía una bolita aquí", dijo, mientras se señalaba la frente.

"Yo creo que no se alcanza a ver, pero sí se toca y, a veces, con el Sol se alcanza a ver, ya había tenido la curiosidad de saber qué era, porque cada vez me crecía, pero por miedo, o por muchas cosas, nunca había ido al doctor".

Jenny pensó que se trataba de una bolita de grasa, sin embargo, no se trataba de eso, como le explicó su doctor, si no que era una calsificación del hueso, la cual podría seguir creciendo:

"Llego y con sólo verme me dice el doctor: -Lo que te voy a decir no quiero que te asuste´, me dice ´es fuerte, pero no pasa nada´; a mí la palabra tumor me hace pensar que es igual a cáncer", dijo, con la voz entrecortada, esto debido a que tanto su madre como su tía padecen cáncer.

"Salí en un mar de lágrimas y shock", dijo la bailarina, a pesar de que su doctor le especificó que se trataba de un tumor benigno, que le podrá ser extirpado.

"Aunque digan que es benigno, gracias a Dios, oír la palabra tumor, cirugía, tienes que estar en recuperación, es una angustia horrible, además es en la cabeza..., ¿cómo saber si sale bien o sale mal?", expresó.

Y aunque García se encuentra bien, dentro de lo que cabe, sintió temor cuando le indicaron que necesitaría ser operada, por lo que su pareja le señaló que buscaran una segunda opinión, por todo lo que conllevaría ser intervenida.

"Vamos a pedir una segunda opinión, vamos a ver qué procede, yo nunca me he quedado con una primera, quiero una segunda opinión y, si se puede una tercera".

