Desde Elle Fanning hasta Dua Lipa, las estrellas que desfilaron en la alfombra roja de los Globos de Oro

Elle Fanning, Emily Blunt, Bradley Cooper y Jennifer Aniston fueron algunas de las celebridades que, la tarde de este domingo 7 de enero se dieron cita en el Beverly Hilton de Los Ángeles para formar parte de la 81 entrega d ellos Globos de Oro, premiación con la que da inicio la temporada de premios.

Pero antes de que se dieran a conocer a los ganadores, se llevó a cabo una alfombra roja por la que desfiló todo Hollywood.

Una de las primeras en llegar fue la veterana Jodie Foster, quien recordó la primera vez que pisó la alfombra, siendo aún una niña: “Tenía 13 o 14 años, había mucha emoción cada que alguien decía tu nombre, pero te dejaban ahí y tú tenías que hacerte paso”, dijo en declaraciones para la transmisión en streaming que se realizó en la plataforma HBO

Elle Fanning, por su parte, en su primera participación en este evento y quien está nominada por “The great” habló de su emoción: “Tuve suerte de estar nominado antes, pero era covid y nunca pude ir a los premios. Entonces estoy muy emocionada”.

Otra de las estrellas que desfiló por la alfombra fue Leonardo DiCaprio, nominado por la cinta “Los asesinos de la Luna”, y reveló que ya se prepara para su próximo papel, aunque no dio muchos detalles al principio: “me estoy preparando para un papel, no estoy trabajando con Martin sino con alguien más, pero me voy a quedar eso conmigo”.

La cantante Jlo, quien lució un hermoso vestido color rosa con flores, se dijo la fan número uno de su esposo Ben Affleck, nominado por la cinta “Air”: “Es mi fan número uno, y yo de él, por eso estoy aquí esta noche porque creo que fue una de las mejores películas del año y estoy emocionada por él y por Matt”, expresó.

Rosamund Pike, actriz de “Saltburn”, acaparó la tención gracias a su peculiar vestuario, pues apareció con un velo negro en el rostro, el cual usó para tapar las heridas que sufrió por un accidente mientras esquiaba: “Tuve un accidente, mi cara se aplastó y no es lo que quieres antes de venir a los globos, así que pensé debó hacer algo. Estoy muy feliz por el recibimiento de la gente, la película fue evolucionando se volvió más extrema, más oscura”, dijo.