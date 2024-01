10 series y películas nominadas a los Globos de Oro que hay que ver

La carrera para conseguir un premio Oscar ya comenzó. Hoy, la ceremonia de los premios Globos de Oro, considerada la antesala de los Oscar inaugurará la temporada de premios este año, para hacer un reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión estrenado en 2023.

En la lista hay desde el drama, la comedia y el suspenso, pero para que comiences a explorar en los títulos nominados aquí te decimos cinco películas y cinco series que deberías empezar a ver antes de que comiencen los premios.

"Barbie". La cinta acerca de la muñeca más famosa del mundo es la más nominada de los Globos de Oro. Fue dirigida por una mujer, Greta Gerwig, quien también ha dirigido cintas como “Mujercitas” y protagonizada por Margot Robbie en lo que resultó una fantasía hecha realidad para muchas mujeres que nunca habían visto un live action de un personaje tan icónico.

La cinta además tiene el extra de tener una trama que va más allá de la fantasía de Barbie y Ken, pues cuestiona los ideales de perfección y los roles de género. Está disponible en HBO Max.

"Oppenheimer". El director Christopher Nolan está solo por debajo de "Barbie" en una nominación, pero compite con su película en la categoría más importante de mejor película de drama.

Con su historia cuenta acerca de la historia del físico que en medio de la polémica social siguió adelante con el proyecto para crear la primera bomba atómica. Con ello denotó 700 millones de dólares en la taquilla mundial y conquistó no sólo a los críticos de esta premiación, sino también de otras. La puedes ver en las tiendas digitales de Prime Video y Apple TV+.

"Maestro". Bradley Cooper explota su faceta como director en esta cinta en la que también se realizó un cambio estético para protagonizar como Leonard Bernstein, el primer director de orquesta estadounidense que saltó a la fama mundial.

En esta cinta, en la que además coprotagoniza con Carey Mulligan como Felicia Montealegre, se cuenta la historia de amor entre el músico y la actriz antes de que él se declarara bisexual.

Además de dirigir y actuar Cooper también es productor de la película junto a grandes personajes como Martin Scorsese, Todd Philips y Steven Spielberg.

"Los asesinos de la luna". Si de expertos en calificar a los premios se trata, Martin Scorsese es uno de ellos; ha estado 13 veces nominado al Oscar y 7 al Globo de Oro, ganando una y tres estatuillas, respectivamente.

Ahora, con su historia de drama criminal acerca de los miembros de la tribu de nativos americanos de la comunidad Osage, en Oklahoma y cómo fueron asesinados luego de que se encontró petróleo en sus tierras, conquistó en siete categorías a la Fundación de los Globos.

La cinta está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, quien se perfila como una de las favoritas en esta temporada de premios.

"Poor things". Protagonizada y producida por Emma Stone, esta historia del director griego Yorgos Lanthimos, quien ha demostrado su gusto por la comedia oscura en cintas como “La

langosta”. Ahora explora en la vida de Bella Baxter, una mujer que es revivida por el científico Godwin (Willem Dafoe) con el objetivo de que aprenda a su lado, sin embargo ella huye con un abogado (Mark Ruffalo) porque quiere descubrir el mundo.

Además de ser competidora frente a Barbie en la categoría de mejor película de comedia o musical, también ha conquistado las pupilas de críticos de otras premiaciones. Llega a cines este año.

"Succession". La serie que no está dispuesta a ceder su poder, tal como en su trama, es Succession que cuenta la historia de una familia millonaria dueña de un conglomerado de comunicaciones, que frente al plan de sucesión de su padre comienzan a enloquecer presas de la avaricia.

La serie logró nueve nominaciones en cinco categorías incluyendo mejor serie de drama. Esta fue la cuarta temporada pero con sus anteriores entregas también conquistó premiaciones como los Emmy. Se puede ver en HBO Max.

"Abott Elementary". A dos años de su estreno y de cara a su tercera temporada, que llega el 7 de febrero, esta serie protagonizada por Quinta Brunston es una de las favoritas de los premios, pues tras su primera temporada fue nominada a siete premios Emmy, ganando tres.

La historia de un grupo de profesores de un escuela con escasa financiación que a pesar de los obstáculos están decididos a ayudar a los alumnos a tener éxito en la vida ha logrado cautivar tanto que ya suma 26 premios, incluidos tres Globos de Oro. Disponible en Star+ y Disney+.

"The bear". Carmy (Jeremy Allan White) es un chef de alta cocina que ve su vida cambiar cuando tras el suicidio se su hermano él tiene que volver a California para hacerse cargo de la tienda de bocadillos Italiana de su familia.

Mientras lucha por dirigir un negocio de une a un grupo de rudos quienes terminan por convertirse en su equipo por elección. La segunda temporada está disponible en Disney+ y Star+, mientras que la tercera llegará este 2024.

"Only murders in the building". Con Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short en la cabeza del reparto, esta serie de misterio y comedia ya ha logrado mantenerse entre las favoritas por tres temporadas.

Cuenta la historia de tres desconocidos que, sin saberlo, comparten una obsesión por los crímenes reales, y de repente sus vidas se unen cuando en el edificio exclusivo donde todos viven sucede una espeluznante muerte en la que involuntariamente se ven involucrados. Se puede ver en Star+.

"The last of us". Un extraño virus proveniente de un hongo que consume todo lo que toca comienza a devastar el mundo hasta convertirlo en un apocalipsis. Pocos son los sobrevivientes, pero entre ellos Joel (Pedro Pascal), quien lo ha perdido todo y ahora se dedica a sobrevivir haciendo difíciles misiones.

Todo se complica cuando en una de ellas le encomiendan trasladar a la pequeña Ellie (Bella Ramsey) a una comunidad de sobrevivientes; juntos tendrán que atravesar la ciudad y enfrentar los peligros para conseguir estar a salvo. La serie basada en un videojuego ya tiene en puerta su segunda temporada, pero mientras tanto es una de la a favoritas a los premios. Se puede ver en HBO Max.

