Globos de Oro 2024, ¿dónde y cuándo ver los premios?

La primera gran entrega de premios 2024 está a unas horas de realizarse y México podrá ser parte de ella.

Los Globos de Oro, donde la prensa extranjera en EU reconoce a lo mejor del cine y la tv, se realizará el próximo domingo 7 luego de que el fantasma de la huelga actoral en Hollywood acabara hace una semanas y, con ello, la inasistencia de nominados a la ceremonia.

En esta ocasión no hay ningún mexicano nominado, pero si hay presencia de latinos que vale la pena seguir.

DÓNDE VER

TNT comenzará transmisión de la alfombra roja, por la cual desfilarán actores y actrices nominados, a las 18:00 horas

Poco después, tanto TNT como HBO-Max, comenzarán la transmisión de la ceremonia de premiación, programada para las 19:00 horas

POR SI NO TUVISTE TIEMPO

Tan pronto termine la gala nocturna y si no tuviste oportunidad de verla en vivo, HBO-Max la tendrá disponible en su plataforma para suscriptores. La misma estará por espacio de tres meses, así que no tendrán pretexto para decir que no la viste.

LAS MÁS NOMINADAS

El fenómeno "Barbenheimer" que prácticamente hizo revivir los años prepandémicos en cuando a asistencia a salas y poder mediático, también lideran la entrega 2024 de los llamados Golden Globes.

Mientras “Barbie” tiene nueve nominaciones, incluidas Mejor Película Comedia o Musical, así como Mejor Actriz (Margot Robbie); “Oppenheimer” llega con ocho, entre ellas Mejor Película Drama y Mejor Actor (Cillian Murphy).

Foto: Twitter

Y “Los asesinos de la luna”, de Martín Scorsese, está considerada en siete categorías, siendo algunos de sus nominados el propio cineasta, así como integrantes de su elenco como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Emily Blunt.

En cuanto a serie, “Sucession” es la serie con más nominaciones (nueve), teniendo enfrente a otras también fuertes al menos en el gusto del público, como “The Crown” y “The last of Us”.

LA NUEVA CATEGORÍA

Este año se sumó la categoría Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, en la que fueron consideradas ocho producciones. Además de las ya esperadas “Barbie” y “Oppenheimer”, se suman entre otras la animada “Super Mario Bros, la película”; las nuevas entregas de “John Wick” y “Misión imposible”, así como la cantante Taylor Switf con su presentación musical cinematográfica “The Eras Tour”.

LOS PRESENTADORES

El comediante Jo Koy (“Mansión embrujada”) será el anfitrión de la velada que incluirá entre los presentadores a Amanda Seyfred, Michelle Yeoh, Will Ferrell, America Ferrera y Florence Pugh.

LAS CURIOSIDADES

Bradley Cooper está nominado a Dirección y Actor por su trabajo en “Maestro”, algo que es difícil de compaginar.

Y Emma Stone está en ambos mundos del cine y la tv. Por un lado fue considerada como Actriz en Musical o Comedia por el filme “Pobres criaturas” y, por otro, como Actriz Dramática por la serie “The curse”.

LOS LATINOS

El actor chileno Pedro Pascal se encuentra en la categoría de Mejor Actor Series Drama por su protagónico en la apocalíptica “The last of Us”, la cual también compite en la máxima categoría de Drama.

Selena Gómez es estadounidense, pero tiene raíces mexicanas por su padre. La también cantante de 31 años está considerada en la categoría de Mejor Actriz Series Musical o Comedia por su trabajo en “Only murders in the building”.

El mexicano Cristo Fernández no está nominado, pero sí la serie “Ted Lasso”, donde es una de las figuras principales. La producción con temática futbolera está como Mejor Serie Musical o Drama, al lado de otras como “The bear” y “Barry”.

Foto: Instagram @selenagomez

