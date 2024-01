Michelle Rodríguez: Aplauden y critican su discurso y su nuevo aspecto físico

Michelle Rodríguez divide los comentarios de los cibernautas, mientras unos aplauden su cambio físico, en el que ha bajado varios kilos, otros tachan de "falso" su discurso de aceptación, precisamente por haber bajado de peso "para encajar" con el estereotipo dentro del mundo del entretenimiento.

Michelle, quien ha encarnado varios personajes entrañables dentro de la televisión y el cine, como Toña, en la serie "40 y 20", participó como ponente en la Primera Cumbre Internacional de los Derechos Humanos, donde habló de la importancia de la aceptación de uno mismo.

"Estamos rodeados de prejuicios, de comentarios, de narrativas en los medios de comunicación que nos hacen creer que deberíamos ser alguien que no somos, que deberíamos aspirar a ser lo que no somos, creo que los tiempos están cambiando, genuinamente estamos aprendiendo a conocer quiénes somos; el reto más grande, como seres humanos, es aprender a ser nosotros mismos, a ser auténticos, a reconocernos, a cambiar nuestras propias narrativas", expresó.

El video del evento suma más de 10 mil "me gusta" y varios comentarios que aplauden pero también cuestionan las palabras de la actriz que desde hace meses ha mostrado su cambio físico a través de la pérdida de peso.

Lee también: Le llueven comentarios a Michelle Rodríguez por aparecer con nuevo aspecto en la playa

Michelle Rodríguez en la Primera Cumbre Internacional de los Derechos Humanos. Foto: Instagram primeracumbreinternacionaldh

Cibernautas aplauden y atacan a Michelle Rodríguez

Hace un año, en enero 2023, Michelle Rodríguez fue criticada por aparecer en la portada de una reconocida revista de circulación nacional. "Aborda tu cuerpo desde la neutralidad", se lee en la portada de la publicación que fue duramente atacada por, según la opinión de muchos", "promover la gordura".

Michelle Rodríguez luce radiante protagonizando portada de revista

Ahora, dicha publicación de la actriz en Instagram está siendo nuevamente cuestionada y criticada:

"Nada que ver con la Michelle de ahora, solas se muerden la lengua, para qué hacer tanto drama con la revista si después se van a operar para adelgazar, el mensaje que quieren dar es contradictorio, y pues sólo afirmando que delgadas las personas se ven mejor", se lee.

Los cuestionamientos también se leen en la reciente publicación de la actriz sobre su participación en el evento de Derechos Humanos; la tachan de "incongruente".

"No entendí, entonces ¿por qué cambio su aspecto físico?". "Incongruencias de la vida". "Quiere decir que tú no estabas conforme contigo misma". "Si hablas de todo eso. ¿Por qué cambiaste entonces?". "¡No es ejemplo! Ella jamás se aceptó. Por eso se realizó su procedimiento estético para adelgazar. #mentiras". "Si tú no estás llena de prejuicios y no te importó ningún comentario ocasionado por tu portada en la revista, ¿dónde está la Toñita que arrancaba risas con su carisma?. Definitivamente eres otra persona". "Dicho esto va y busca cambiar su físico para ser aceptada dentro del estereotipo ...pero bueno la hipotenusa".

Pese al alboroto negativo que causó su más reciente publicación, otros usuarios reconocen su esfuerzo y dedicación para mejorar y cuidar de su salud.

"Qué difícil debe ser Michelle, si defiende su peso (en cualquier talla la critican) si baja de peso también. La gente es imposible". "Qué hermoso verte en cambio constante, por qué te quieres saludable y rompiste esquemas de tu caja de creencias. Los gorditos son lindos, aunque son más lindos siendo responsables, que su salud ¡es lo mejor que pueden enfocarse para estar sano y vivir una vida plena! Te reconozco y abrazo desde el corazón. ¡Eres lo máximo Mich!".

rad