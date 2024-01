Marco Antonio Regil responde a las críticas por su evidente delgadez

Marco Antonio Regil no se desgasta ni se preocupa por las críticas del público, pues asegura que a la gente nunca se le da gusto, "si eres flaco porque eres flaco, si estás gordo, porque estás gordo, si eres soltero, porque eres soltero, y si eres gay, porque eres gay", expresó en una reciente transmisión en la que habló sobre su estado de salud y sobre los comentarios que se han desatado sobre el cambio en su aspecto físico.

El conductor de 54 años incitó a sus seguidores a ponerse metas a cumplir este 2024, aseguró que no bastan sólo los buenos deseos, ya que por cuestión divina no ocurren las cosas, hay que trabajar sobre ello y emprender acciones para ver resultados.

Desde hace unos meses, Regil ha dado de qué hablar por su evidente baja de peso que muchos han relacionado con el veganismo, sin embargo, algunos usuarios se han aventurado a decir que Regil podría estar enfermo, y hasta le han recomendado ir al médico para checar esa delgadez y el que se vea "demacrado".

Marco Antonio Regil, aunado a su carrera dentro del mundo del entretenimiento, realiza conferencias para concienciar sobre la importancia del cuidado animal y otros temas. Fotos: Instagram

Marco Antonio Regil habla de su estado de salud

Marco Antonio Regil, está enfocado en la salud física, mental y espiritual, eso incluye el régimen alimenticio que excluye alimentos de origen animal, por lo que el recordado conductor de "Atínale al precio" ha bajado considerablemente de peso, lo que no significa que su vida esté en peligro como algunos sugieren.

En su más reciente transmisión en vivo, desestimó las fotos y videos que circulan en redes en las que se ve muy avejentado, con canas y desmejorado, aseguró que simplemente está mejor que nunca.

"No se dejen engañar, estoy súper sano como pueden ver. No le hagan caso a los videos esos que andan sacando ahí con Inteligencia Artificial que me ven con cara de viejito, pelo blanco y la cara gris; pura babosada", dijo.

Regil reiteró que estar delgado no es sinónimo de estar enfermo, y tranquilizó a sus seguidores diciendo que en verdad está "muy sano".

"No le hagan caso a nada de eso, a los chismes. Estoy súper sano y feliz, delgado sí, pero muy sano y muy feliz. Estar delgado no es estar enfermo".

