Milo J le dió catarsis a las 21 mil personas que se dieron cita en su concierto de esta noche en el Palacio de Los Deportes de la Ciudad de México que transcurrió sin percances pese a que un fan se coló al escenario y fue tacleado por elementos de seguridad.

Los ahi reunidos en hermandad le cantaron a la crisis y las dificultades. “Ojalá te quieran como quisiste”, dice el argentino en “Cuando el agua está hirviendo”, canción que resonó en cada rincón de la piña de cobre que como pocas veces lucía repleta y con la tarima al centro del recinto.

“Llora Llora”, “Niño” y “Olimpo” pusieron lágrimas en más de uno por la crudeza de sus letras, reflexiones sobre la vida, la familia, el amor e incluso uno mismo se contienen en dichos temas.

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Sencillo, sin mucho más que una plataforma elevada y bañado con las luces de sus miles de fans fue que Milo abrazó sus almas al menos por un momento.

Antes de esta parte sentimental y más introspectiva el sudamericano inició su presentación pocos minutos pasadas las 20:00 con un grupo de arlequines que lo recibió al tiempo que interpretaba “Bajo de la piel”.

“Buen día Ciudad de México, quiero recibir su energía, bueno, como extrañaba este lugar hermano, yo me llamo Milo J y vamos a cantar un par de canciones como por ejemplo esta que viene ahora”, dijo previo a “Tus vueltas x carencia de cordura”.

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La intensidad de los tambores y los ritmos fue creciendo, acompañado de un show dinámico en el que el cantante se valió de una pantalla 360, cámaras, incluida una de mano con la que por momentos él mismo se grababa para sus fans.

Esta dinámica continuó hasta llegar a “MMM”, en la que subió la única invitada musical de la noche, Paula Prieto, luego de lo cual inició la caída emocional de la mano de “No soy eterno”.

Sin pirotecnia, con un par de llamaradas colocadas a la perfección, imágenes que se proyectaban sobre la tarima, una mirada penetrante y rabia en la voz el argentino dedicó “El invisible” a “todos los invisibles de Latinoamérica”.

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La voz de Silvio Rodríguez aunque no en vivo llenó el Palacio de los Deportes cuando “Luciérnagas” hizo su aparición en el setlist, seguida de “Jangandero”.

Pasados el apapacho y la rabia, para cerrar la noche entre gritos generales de “Lo lograste”, Milo J trajo a la mesa varias de las canciones con las que comenzó su éxito internacional a gran escala.

“Fruto”, “Rara vez” y su BZRP session sirvieron como broche de oro para un concierto que llevó en una montaña rusa de emociones a los miles presentes durante poco más de dos horas.

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