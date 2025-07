San Diego.— La fuerza, y Guillermo del Toro, acompañaron a George Lucas a una galaxia que esta vez no estará muy lejana, sino en Los Ángeles: el Lucas Museum.

Con esa noticia llegó el creador de Star Wars al Salón H del Centro de Convenciones de esta ciudad, en su primera “expedición” a la Comic-Con, donde fue recibido con una ovación de pie.

En lo que parece el sueño de todo aficionado a la fantasía, el realizador Guillermo del Toro acompañó a su colega en su carácter de miembro de la junta directiva del museo dedicado a promover el arte visual y su impacto en la cultura pop.

Lee también George Lucas debuta en la Comic-Con junto a Del Toro; presenta su museo en Los Ángeles

El museo, que abrirá en 2026, asemeja a una nave y estará ubicado en la ciudad de Los Ángeles, al lado de la Universidad de California. Foto: AP

“Durante más de 50 años he coleccionado arte”, explicó George Lucas, “ incluso desde mis tiempos de universidad, y un día me dije: ¿qué voy a hacer con todo esto? Nunca he creído en la idea de vender arte, no soy ese tipo de coleccionista, para mí es importante crear un espacio en el que la gente pueda experimentar una obra artística y reaccionar ante ella”.

Para el cineasta estadounidense, el museo, que abrirá en 2026, estará dedicado al arte que afianza el concepto de comunidad.

“He trabajado con cientos de artistas, muchos de ellos no han recibido ese reconocimiento, por lo que ahora estarán presentes en las exposiciones. Este museo es un templo para el arte de la gente”.

Lee también La Comic-Con apunta a la ciencia ficción y a levantar el heroísmo

La edificación, aún en construcción, estará al lado de la University of Southern California, USC, bajo el diseño de Doug Chiang (presente en el panel), encargado de los diseños de arquitectura y naves de la trilogía Star Wars, episodios I, II y III.

El Lucas Museum, cuya figura es semejante a una nave espacial aterrizada, está situada en la zona de Expo Park, sobre un terreno de 4.45 hectáreas, con una edificación de 27 mil 870 metros cuadrados, de los cuales, 9 mil 290 están dedicados al área de exposiciones. Los techos del museo tienen jardines y habrá cafés, teatros y salas de proyección, además zonas para el aprendizaje.

Sin rock & roll no hay música

Para Guillermo del Toro, la arquitectura del museo es tan importante como sus propias obras.

“Es una declaración de que el arte pop necesita ese nivel de reconocimiento. Es como si habláramos de la música y nunca se hubiera dado espacio a la importancia del rock & roll, y nos hubiéramos quedado con la clásica. De ahí la relevancia del Lucas Museum para que, como sociedad, celebremos a todos estos artistas”, dijo el ganador del Oscar por La forma del agua.

En las galerías, adelantaron los cineastas, se podrá ver lo mismo pinturas de clásicos como Norman Rockwell, experto en su visión cotidiana del estadounidense de los años 40 y 50, que los primeros bocetos de Charlie Brown, o el cómic original de Flash Gordon, así como los dibujantes de cómic “underground”, Robert Crumb, o el creador de Los 4 Fantásticos, Jack Kirby o el del cómic Hellboy, Mike Mignola.

Lee también Comic-Con 2025: Cosplay de Galactus sorprende en convención; video se viraliza

El arte de los mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo también lucirá en el recinto y artistas contemporáneos como Ralph McQuarrie, ilustrador de la saga de Star Wars.

Y de los cerca de 40 mil objetos de la colección de George Lucas, se seleccionarán algunos.

“Nadie te puede decir qué es arte. Si hay más de una persona que conecta con lo que hiciste eso te llevará a decir: ‘Hice un buen trabajo’”, comentó Lucas.

Lee también Elenco de "Resident Alien" reacciona ante la cancelación de la serie en la Comic-Con: "los seguidores merecían más"

“Lo que se hace con la IA no puede ser arte”

San Diego.— Durante su participación en la Comic-Con, Guillermo del Toro aprovechó el discurso sobre el papel del arte pop hoy en día para arremeter contra el concepto de que usar la inteligencia artificial (IA) es similar a crear una expresión artística.

“Estoy muy en contra cuando alguna persona dice: ‘puedes hacer arte con un app’. Para mí, no puedes apretar un botón y que aparezca arte porque entonces no sabrás el inicio y final de la idea que estabas gestando”, dijo.

El realizador de El laberinto del fauno y que está por estrenar este noviembre su versión de Frankenstein, coincide en quienes consideran que el arte es una expresión muy importante en el desarrollo del ser humano.

El creador de Pinocho se llevó los aplausos con su opinión. Foto: AP

“Hay una diferencia entre ‘un dulce para tus ojos’ y ‘una proteína para tus ojos’. Lo primero es un ornamento y lo segundo, proteína. Ahí hay una historia. La diferencia es que el arte tiene personalidad, conocimiento y emoción. Esas son las tres cosas que deben existir para que haya arte y eso no lo puede crear una chingada app”, enfatizó, provocando los aplausos.