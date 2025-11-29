El Estadio Fray Nano amaneció hoy convertido en un espacio que, sin ser todavía un veterano de los festivales masivos, tuvo que transformarse a toda velocidad para recibir a una multitud hambrienta de guitarras saturadas, voces rasposas y nostalgia de los dosmiles.

El Looserville sobrevivió al volantazo de sede del Estadio Azteca al Fray Nano y, aun así, la gente llegó. Llegó temprano, rápido y con la certeza de que un cambio de lugar no detiene a quienes han esperado tres años para volver a ver a Limp Bizkit.

Afuera, chavos con playeras negras desteñidas, papás rockeros llevando a sus hijos a su primer festival de metal, chicas con el logo de Bullet For My Valentine, todos haciendo tiempo mientras revisaban la mercancía: gorras, pines, parches y, por supuesto, el ya institucional San Fred Durst, santo patrono de los nu-metalheads.

El concierto, adentro, corría con prisa. Las bandas abrían escenario 10 o 15 minutos antes de lo anunciado, como si el festival quisiera recuperar territorio después del caos logístico de los últimos días. Quien llegaba “a tiempo”, llegaba tarde.

Afuera, el ritual era otro. Entre puestos improvisados y carritos de comida, los fans comparaban precios. Porque sí: ya dentro del recinto, la cerveza rozaba los 200 pesos y con vaso conmemorativo eran 50 más. Una hamburguesa costaba 180; un hotdog, 120; las papas a la francesa compartían el mismo precio, y las alitas y boneless se cotizaban en $200.

La gente mataba el tiempo buscando sombra, tomándose selfies frente a los muros para poder presumir en redes sociales que ya estaban en el festival.

Este no era un público fácil: venían por Limp Bizkit, venían por Bullet, venían por una noche que oliera a adolescencia, a rebeldía, a cadenas en los pantalones y a esa época que marcó a muchas generaciones al ritmo del nu metal.

