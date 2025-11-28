Más Información

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

El " de previsto para este sábado 29 en la explanada del Estadio Azteca cambia de sede al Estadio Fray Nano, espacio que permitirá recibir a los fans sin complicaciones y con mejores condiciones para el flujo del público.

El concierto no solo marca el regreso de Limp Bizkit a la capital; también será una noche nostálgica, pues el show servirá para honrar la memoria del bajista Sam Rivers, recientemente fallecido.

La banda de nu metal no viene sola, estará acompañada de varias bandas y el concierto será en formato festival. El lineup queda así:

  • Limp Bizkit
  • Bullet For My Valentine (la sorpresa del cartel)
  • 311
  • Ecca Vandal
  • Riff Raff
  • Slay Squad

Para quienes ya tiene boleto, estos serán válidos en la nueva sede, no hay que cambiarlos ni hacer trámites adicionales, además las zonas, secciones y localidades se respetarán, así como las fechas y horarios.

Cómo llegar al Estadio Fray Nano

Para quienes llegarán en transporte público, el recinto tiene varias rutas accesibles:

  • Metro Mixiuhca y Velódromo (Línea 9).
  • Metrobús UPIICSA y El Rodeo (Línea)

Además, habrá zonas de descanso y espacios habilitados para mejorar la experiencia general de los asistentes.

El concierto que Limp Bizkit ofrecerá este sábado reunirá miles que forjaron su juventud, durante las últimas décadas, pero también a, aquellos que, en los últimos años, adoptaron uno de los géneros que establecieron, hereditarios de géneros como el grunge, rap, heavy metal y hasta influencias pop.

La última vez que la banda, famosa por sus éxitos como parte de "Break Stuff", "My way" and "My generation", visitó nuestro país fue en la edición 22° del Vive Latino; antes de ese encuentro, ya se había presentado dos veces.

