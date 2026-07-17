La Copa Mundial de Futbol está por terminar con la final entre España y Argentina a celebrarse en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Y aunque este encuentro se dará a miles de kilómetros, en México el ambiente festivo continúa con conciertos como el que ofrecerá hoy Dejá Vu Retro Show en el Fan Fest del Zócalo, en donde presentarán, entre otros temas, su ya emblemática canción “Canta y no llores” (La fiesta del futbol).

La banda, que cuenta cinco años de actividad, está integrada por Daiana Liparoti, Auri Tenerelli, Rodrigo Bezam, Diana Santos, Bladdy Style, Elsi Colleen, Diego Domingo y Priscila Gómez, pero para cada una de sus presentaciones trabajan 24 personas cuidando cada detalle.

Dejaron de lado a Nodal y a Belinda

Luego de que la agrupación ya se ha vuelto referente en la música por interpretar clásicos de los años 70, 80 y 90, ahora sus integrantes quieres abrirse paso con sus propias composiciones, como la que se hizo música de fondo de esta Copa del Mundo y que fue el tema oficial de TUDN, para lo cual compitieron con nombres como Belinda y Christian Nodal.

“Queremos que la gente nos conozca también por nuestras canciones inéditas; cuando llega la oportunidad, la emoción te hace trabajar el doble, el triple, porque estás esperando esa oportunidad, quizá desde niñitos todos soñamos con estar en el Zócalo cantando”, explica José Luis Regalado, vocalista del grupo.

El productor y director añade que sabe que hay cantantes y agrupaciones que tienen talento, pero que no gozan de la fama que tienen otras grandes estrellas de la música, por eso Dejá Vu Retro Show aprovecha la gran oportunidad de exposición que le regala el Mundial.

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“Llevamos muchos años también en esto, hay artistas que pueden tener nombre y artistas que podemos tener el mismo talento, pero por alguna razón no tienes la fama de otro, aquí es donde se demuestra que el talento no va relacionado directamente con la fama”.

La agrupación ya sabe lo que es presentarse en el Zócalo, pues fue invitada en el marco del partido de México contra Ecuador.

“Cuando te presentas ante mucha gente sientes la energía que te recarga y te impone, aparte, en el Zócalo, volteas a ver y el escenario en donde estás es algo también tan emblemático”, cometa Auri.

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