Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, alzó la voz contra aquellos que criticaron su físico, después de haberse presentado en la Feria Nacional del Libro de León (FENAL) el pasado fin de semana, no sólo porque cantó sentada la mayor parte del tiempo, también por lucir con unos kilos de más.

En los videos que circularon en redes, se ve a la cantante vestida con un traje negro, holgado, adornado con detalles verdes estilo graffiti, y una capucha que le cubría la mitad cabeza. Se la observa sonriente, girando suavemente sobre una silla tipo oficinista, interactuando con el público, animando a los asistentes, y en otros momentos, caminando por el escenario.

De inmediato en las redes sociales se comenzó a barajar la posibilidad de que por cuestiones de salud, la cantante no pueda permanecer mucho tiempo de pie, lo que preocupó a algunos internautas; pero hubo otros que simplemente hicieron notar cómo lucía físicamente.

Amanditita se presentó en la Feria Nacional del Libro de León (FENAL). Foto: Vía TikTok armandolunag.

La intérprete de "Metrosexual" y "La Mataviejitas" no se quedó callada, y a través de una públicación en su cuenta de Instagram, hizo saber que no permitirá que las opiniones negativas la definan. que nunca ha cumplido con los estándares de belleza, y que no está obsesionada con su imagen.

También advirtió sobre el impacto de opinar sobre los cuerpos ajenos, señalando que muchas personas terminan rechazándose a sí mismas, y que las mujeres son las más afectadas:

“Terminan en situaciones que las daña física y mentalmente". Finalmente aclaró que no tiene problemas de salud, y que puede perfectamente cantar y bailar en el escenario durante casi dos horas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siguen de luna de miel

A inicio de semana la cantante y conductora Cynthia Rodríguez cumplió 41 años, los cuales celebró al lado de su esposo Carlos Rivera, su hijo León y el resto de su familia. Pero en sus redes sociales compartió con sus fans, el hermoso detalle que su marido le dio, un enorme arreglo de flores.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que el intérprete de "Otras vidas" y "Si te vas", también hizo una romántica declaración hacia su esposa, a través de una historia de Instagram, que ilustró con una imagen de ellos en el escenario.

"Feliz cumpleaños a la mujer más maravillosa que ha nacido en estemundo. Gracias a Dios por tu vida y por el privilegio de caminar de tu mano cada día. Tú serás quien busque en otras vidas. Te amo para siempre", escribió el cantante. A lo que Cynthia respondió: "Tú miregalo más hermoso de la vida. Te amo para siempre".

La bendición de Maribel Guardia

En el Festival del 5 de Mayo, organizado por una estación de radio y realizado en Los Ángeles, California, coincidieron los artistas Maribel Guardia y Emiliano Aguilar, quienes tuvieron un momento muy emotivo, cuando la cantante de 65 años bajó del escenario y le dio su bendición al hijo de Pepe Aguilar.

La cantante, que perdió hace un par de años a su único hijo Julián Figueroa, emocionó a sus fans al verla frente a Emiliano, deseándole lo mejor y bendiciendo su camino, así como si fuera su madre o alguien muy cercano a su familia.

Maribel Guardia le da su bendición a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar.

"Un niño con talento y un gran futuro , Dios lo bendiga y lo guarde en la palma de su mano", escribió en redes sociales Maribel Guardia. Mientras tanto Emiliano explicó que contrario a lo que se piensa, y pese a estar distanciado de Pepe Aguilar y sus hermanos Leonardo y Ángela; su padre lo apoya a su manera, pero aún así se siente orgulloso de lo que ha logrado por sus propios méritos.

Lee también: Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, dedica mensaje a Maribel Guardia; "la quiero mucho"

Eugenio Derbez defiende el cine

El domingo pasado el presidente de los Estados Unidos, Donlad Trump, anunció a través de sus redes sociales, que había instruido a la autoridad competente, sobre la aplicación de aranceles al cine que no se produzca en territorio estadounidense.

"Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de EU. por lo tanto, autorizo al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100% a todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡Queremos películas hechas en Estados Unidos, otra vez!”, subrayó el mandatario.

Lee también: Eugenio Derbez responde a Trump sobre la aplicación de aranceles al cine filmado fuera de EU; "no creo que vaya a suceder"

Fue el artista mexicano Eugenio Derbez, quien señaló que lo que propone Trump es poco viable llevar a la práctica, debido a que esta medida también afectaría a las producciones hechas en Estados Unidos, por lo que esto no sería la solución para el problema que busca combatir.

"Muchas producciones han salido de EU en los últimos años, simplemente porque es más barato filmar en otros países porque ofrecen incentivos generosos. En Los Ángeles, en Hollywood, nadie filma porque es carísimo: se filma en Nuerva Orleans o Atlanta, en Nuevo México y puedes ver el impacto de los créditos fiscales, las comunidades se benefician económicamente. Entiendo que eso cause molestia, pero la solución no es castigar poniendo aranceles, sino poniendo incentivos fiscales”, destacó Derbez.

El amistoso papá de "Checo Pérez"

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, anda estrenando nuevas amistades, ahora se ha dejado ver muy bien acompañado por las cantantes María Conchita Alonso y de Manoella Torres, todo esto después de que Lucía Méndez desmintiera un romance entre ellos.

El empresario fue visto en varias ocasiones acompañado por Lucía Méndez, incluso algunas caminando tomados de la mano, pero dejó en claro que él y la actriz sólo eran amigos, pero que podría surgir algo más que amistad, pues se estaban conociendo.

Ante estas declaraciones la intérprete de temas como "Corazón de piedra" y "Enamorada", aclaró todas las veces que pudo que el papá de “Checo” Pérez sólo era un amigo y que de ninguna manera podría surgir algo más porque el empresario es celoso y posesivo.

rad