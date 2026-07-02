Simon McBride aún no nacía cuando sonaba “Hush”, la primera canción de Deep Purple en 1968. Probablemente ni sus padres se conocían todavía; lo cierto es que hoy carga con el peso de 58 años de historia que forjó la banda de rock.

El músico, quien se unió en 2022, sabe que lo que significa ser el nuevo del salón en la experimentada agrupación integrada por Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo), Ian Paice (batería) y Don Airey (teclados).

El simple hecho de no ser Richie Blackmore, guitarrista original que participó en Deep Purple de 1968 a 1993 con un periodo de pausa entre el 75 y 76, es un peso con la que debe lidiar y conocía antes de tomar el lugar de su predecesor Steve Morse.

“Sabía que había mucha historia y que iba a tener mucha gente diciendo cosas sobre mí, porque sé que Steve Morse tuvo lo mismo con todos los fans hardcore de Richie Blackmore, pero tienes que ignorarlo y seguir.

“La gente me dice cosas muy malas solo porque no soy Ritchie Blackmore, me odia y genera odio, no me conoce”.

Pero McBride asegura que el ruido digital no lo distrae de su verdadero objetivo: disfrutar del camino junto a la que antes de ser su banda fue una de las agrupaciones que lo hicieron amar el género con canciones como “Smoke on the water”.

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“Para ser honesto, no lo pienso, sé que soy el nuevo miembro, estoy muy confiado en mí mismo y en lo que puedo hacer, eso es lo que todos deberían hacer porque hay muchas personas que te odian y te dicen cosas malas; simplemente no me importa lo que digan, esa es mi actitud”.

La experiencia que ha tenido en menos de cinco años lo valen. Ha participado en =1, el vigésimo tercer álbum de estudio del grupo y mañana viernes podrá presumir su segundo disco junto a los británicos, splat!, lo que, dice, le da sensación de irrealidad.

“Ha sido increíble. Si me hubieran dicho cuando tenía 10 años que estaría aquí a los 40, me hubiera reído”.

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