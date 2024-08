Deadpool & Wolverine suma 97 mdd a su conquista

Nueva York.— Después de 10 días en los cines, Deadpool & Wolverine ya es la película clasificación R más taquillera de la historia, sin tener en cuenta la inflación.

En su segundo fin de semana de estreno, el éxito de taquilla de Marvel Studios protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman siguió arrasando en los cines de Norteamérica, recaudando 97 millones de dólares según las estimaciones del estudio reveladas ayer.

Eso elevó su total de dos semanas a 395.6 millones, superando a la película con clasificación R que reinaba desde hacía mucho tiempo, La pasión de Cristo, que mantuvo esa marca durante 20 años con un total de 370 millones de dólares en Estados Unidos.

En esta historia, Deadpool recupera a Wolverine y cruzan las líneas temporales, un homenaje a Marvel, al mundo del cómic y al cine.

A nivel mundial, la nueva película dirigida por Shawn Levy lleva acumulados 824.1 millones de dólares en ventas de entradas, un total que ya supera las ganancias globales de las dos primeras películas de Deadpool.

La cinta original de 2016 recaudó 782.6 millones en todo el mundo y la secuela de 2018 logró la cifra de 734.5 millones.

Por su parte, el thriller más reciente de M. Night Shyamalan, Trap, logró un modesto estreno de 15.6 millones de dólares en 3 mil 181 salas para Warner Bros.

La película está protagonizada por Josh Hartnett como un asesino en serie perseguido por la policía en un concierto de pop.

Hollywood cerró julio con su mejor mes en un año y su primer mes de mil millones de dólares desde julio de 2023.

Si bien las comparaciones con el año pasado no son favorables (julio fue cuando se lanzaron Barbie y Oppenheimer), un par de estrenos de Walt Disney Co. en Intensa-Mente 2 y Deadpool & Wolverine (las dos películas más importantes del año) impulsaron un mes destacado para el sector.

La venta estimada en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Deadpool & Wolverine, 97 millones de dólares. 2. Twisters, 22.7 millones de dólares. 3. Trap, 15.6 millones de dólares. 4. Mi villano favorito 2, 11.3 millones de dólares. 5. Intensa-Mente 2, 6.7 millones de dólares. 6. Harold and the Purple Crayon, 6 millones de dólares. 7. Longlegs, 4.1 millones de dólares. 8. A quiet place: day one”, 1.4 millones de dólares. 9. Daaru Na Peenda Hove, 615 mil 782 dólares. 10. Bad boys: ride or die, 600 mil dólares.