Para muchos artistas, México es una parada obligada cuando de giras se trata; sin embargo, en las últimas semanas ha pasado de ser uno de los escenarios más importantes al epicentro de cancelaciones.

Y es que, en cuestión de días, festivales, conciertos y presentaciones han sido canceladas por distintas razones que van desde problemas de logísitica, hasta condiciones de seguridad. El resultado ha sido decenas de fans molestos y una agenda musical que se tambalea.

Entre los eventos que se han suspendido se encuentran el concierto que Pink daría en el Auditorio GNP y la presentación de Los Ángelez Azules en la Plaza de Toros; mientras los organizadores aseguran no tener más detalles.

Lee también Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara tras ola de violencia

Conciertos cancelados en 2026

Festival Vibra 2026 (Querétaro). Con un cartel que incluia a El bogueto, Cachirula y Loojan y Alian Arrieta, el evento musical que se llevaría a cabo el pasado 21 de marzo fue cancelado apenas unas horas antes de que iniciara, pues los organizadores no obtuvieron la autorización final del municipio de El Marqués.

Kali Uchis (Guadalajara). Tras la ola de violencia que se vivió en la región hace unas semanas, OCESA anunció la cancelación del concierto para garantizar la seguridad del público y la artista.

Pink. A finales del 2025, la cantante estadounidense anunció su regreso a México. Aunque lo boletos se agotaron y hasta se abrió una segunda fecha, los organizadores lanzaron un comunicado para cancelar los conciertos del 26 y 27 de abril por problemas con la logística.

Lucho SSJ. El rapero argentino se presentaría en el Foro Puebla el pasado 6 de marzo; sin embargo el evento no se llevó a cabo. Horas antes del concierto se lanzó un comunicado para deslindar responsabilidades al artista, el recinto y la promotora, sin dar más detalles.

Carolina Ross. El concierto que se realizaría este próximo 2 de mayo en el Teatro Metropólitan no se llevará a acabo. Por medio de un comunicado, OCESA explicó que la decisión fue tomado por imprevistos de logística y deslindaron a los organizadores, el artista y hasta el recinto.

Los Ángeles Azules. Hace tan solo unos días, a través de sus redes sociales, la promotora anunció la suspensión definitiva del evento que la banda de Iztapalapa daría en junio próximo, también por cuestiones logísticas. Los fans expresaron su molestia y exigieron la devolución de su dinero.

Lee también Los Ángeles Azules no se presentarán en la Plaza de Toros; anuncian cancelación y proceso de reembolso