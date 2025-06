Desde su adolescencia, José Antonio Badía, creador del exitoso pódcast Leyendas Legendarias, y Luis Antonio Cortés, vocalista de la banda de punk rock Tolidos, siempre se sintieron como los “raros”. Coincidían en no encajar del todo, en hablar de cosas que pocos comprendían y en encontrar refugio en la música, el cine, los libros, el rock y la escena gótica.

Hoy, como The Real Antonios, canalizan todas esas emociones en canciones goth y new wave que mezclan nostalgia, ironía y vulnerabilidad. Su más reciente sencillo, "No estás solo", es muestra de ello.

La canción aborda temas como la depresión y el suicidio sin recurrir a clichés. No evade el dolor, pero tampoco lo romantiza.

“Hacía falta una canción no solo para bailar y reír, sino también para llorar. Curiosamente, terminamos dedicándonosla a nosotros mismos: una especie de mensaje del futuro que nos decía ‘aguanta, vas a encontrar tu lugar, a tu gente, y no estás tan solo como pensabas’”, dice Badía en entrevista.

"No estás solo" no es solo un tema más dentro del Juárez Wave —la etiqueta con la que definen su propuesta sonora desde la frontera norte—; es un mensaje para quienes también sienten que no encuentran consuelo en su entorno.

José Antonio Badía, creador del exitoso podcast Leyendas Legendarias, y Luis Antonio Cortés. Foto: The Real Antonios.

“Esta canción la hicimos pensando en nuestro yo adolescente, cuando sentíamos que no encajábamos y buscábamos nuestro lugar. Todos hemos pasado por eso, especialmente en una sociedad que no siempre refleja quién somos. Con el tiempo entendimos que no estamos solos, que hay comunidad, música y un encuentro con uno mismo”, cuenta el cantante Luis Antonio Cortés.

Ciudad Juárez es una parte esencial de su identidad como banda. No solo es el lugar donde viven o graban, también es lo que moldea su estética y creatividad. El Juárez Wave no es una etiqueta vacía, sino una experiencia vivida. Crecer entre dos culturas, dos idiomas y dos industrias marcó su perspectiva musical.

“Todo lo que somos solo pudo nacer en Ciudad Juárez. Crecer en la frontera, con un pie en México y otro en Estados Unidos, nos dio una perspectiva única: convivir con distintas culturas, escuchar radios del otro lado, ver otras televisoras… Todo eso formó nuestra identidad. De ahí nace el Juárez Wave”, explica Badía.

Aunque sus influencias van desde el italo disco hasta el country, pasando por el new wave y el punk, han encontrado una voz propia.

“No nos define un solo género. Lo que nos une es el lenguaje. Ya escuchan una canción y saben que es de The Real Antonios. A veces el tema dicta la música y a veces es al revés, pero siempre se trata del mensaje”, expresa Cortés.

"No estás solo" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Por su parte, la banda Tolidos se presenta hoy 13 de junio en el Fuck Off Room, en la Ciudad de México.