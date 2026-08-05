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A poco más de un año de la muerte de David Lynch, su cine volverá a encontrarse con el público mexicano en la pantalla grande. A partir de este 6 de agosto, Cinépolis iniciará el ciclo "Los sueños de Lynch", una programación especial que permitirá revisitar algunas de las obras más influyentes del director estadounidense o descubrirlas por primera vez en el formato para el que fueron concebidas.
El homenaje reúne títulos que marcaron la historia del cine contemporáneo gracias a su mezcla de surrealismo, misterio y narrativas que desafiaron las estructuras tradicionales. Las funciones estarán disponibles en complejos de Ciudad de México y otras ciudades del país.
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¿Qué películas de David Lynch regresan al cine?
El ciclo contempla buena parte de la filmografía del realizador, quien dirigió únicamente diez largometrajes a lo largo de su carrera.
Entre las cintas programadas se encuentran:
- "Eraserhead" (1977)
- "The Elephant Man" (1980)
- "Blue Velvet" (1986)
- "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992)
- "Lost Highway" (1997)
- "The Straight Story" (1999)
- "Mulholland Drive" (2001)
- "Inland Empire" (2006)
Los únicos largometrajes que quedaron fuera del ciclo son "Dune" (1984), cuya historia volvió recientemente a los cines con la adaptación dirigida por Denis Villeneuve, y "Wild at Heart" (1990).
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El programa comenzará el 6 de agosto y se extenderá hasta principios de septiembre, aunque las películas llegarán por etapas.
La primera semana estará dedicada a "Eraserhead" y "Twin Peaks: Fire Walk with Me", disponibles del 6 al 12 de agosto.
Posteriormente será el turno de "Mulholland Drive" e "Inland Empire", que podrán verse del 13 al 19 de agosto.
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Las demás películas del ciclo también formarán parte de la programación especial durante las siguientes semanas, hasta concluir el 8 de septiembre.
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La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de la cartelera de Cinépolis.
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El regreso de la obra de David Lynch también representa la oportunidad de volver a ver algunos de los títulos que definieron su estilo, por ejemplo:
"Eraserhead", su ópera prima, introdujo el universo simbólico que lo acompañaría durante toda su carrera, con una historia sobre la ansiedad, la paternidad y el aislamiento.
"Twin Peaks: Fire Walk with Me", precuela de la serie "Twin Peaks" que revolucionó la televisión y profundiza en los últimos días de Laura Palmer, uno de los personajes más emblemáticos creados por Lynch.
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En "Mulholland Drive", considerada por numerosos críticos como una de las mejores películas del siglo XXI. Naomi Watts interpreta a una joven actriz que llega a Hollywood y termina envuelta en un rompecabezas donde los sueños, la identidad y la realidad se confunden.
En qué cines se proyectarán las películas
En la Ciudad de México, el ciclo llegará a diversos complejos de Cinépolis, entre ellos:
- Gran Terraza Coapa
- Paseo Acoxpa
- Mítikah
- Oasis Coyoacán
- Patio Tlalpan
- Perisur
- Portal San Ángel
- Universidad
- Diana
- Fórum Buenavista
- Puerta Tlatelolco
- Miyana Polanco
- Magno Centro Interlomas
- Parque Toreo
- Paseo Arcos Bosques
- Plaza Carso
- Paseo Interlomas
- Samara
- Galerías Atizapán
- La Cúspide
- Satélite
- Town Center El Rosario
- Vía Vallejo
Debido a que las funciones variarán según el complejo y la fecha, se recomienda consultar la cartelera antes de asistir.
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rad
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