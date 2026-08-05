Espectáculos | 05-08-26 | 12:26 | Actualizada | 05-08-26 | 12:39 |

A poco más de un año de la muerte de, su cine volverá a encontrarse con el público mexicano en la pantalla grande. A partir de este 6 de agosto, Cinépolis iniciará el ciclo "Los sueños de Lynch", una programación especial que permitirá revisitar algunas de las obras más influyentes del director estadounidense o descubrirlas por primera vez en el formato para el que fueron concebidas.

El homenaje reúne títulos que marcaron la historia del cine contemporáneo gracias a su mezcla de surrealismo, misterio y narrativas que desafiaron las estructuras tradicionales. Las funciones estarán disponibles en complejos de Ciudad de México y otras ciudades del país.

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¿Qué películas de David Lynch regresan al cine?

El ciclo contempla buena parte de la filmografía del realizador, quien dirigió únicamente diez largometrajes a lo largo de su carrera.

Entre las cintas programadas se encuentran:

  • "Eraserhead" (1977)
  • "The Elephant Man" (1980)
  • "Blue Velvet" (1986)
  • "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992)
  • "Lost Highway" (1997)
  • "The Straight Story" (1999)
  • "Mulholland Drive" (2001)
  • "Inland Empire" (2006)

Los únicos largometrajes que quedaron fuera del ciclo son "Dune" (1984), cuya historia volvió recientemente a los cines con la adaptación dirigida por Denis Villeneuve, y "Wild at Heart" (1990).

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El programa comenzará el 6 de agosto y se extenderá hasta principios de septiembre, aunque las películas llegarán por etapas.

La primera semana estará dedicada a "Eraserhead" y "Twin Peaks: Fire Walk with Me", disponibles del 6 al 12 de agosto.

Posteriormente será el turno de "Mulholland Drive" e "Inland Empire", que podrán verse del 13 al 19 de agosto.

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Las demás películas del ciclo también formarán parte de la programación especial durante las siguientes semanas, hasta concluir el 8 de septiembre.

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La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de la cartelera de Cinépolis.

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El regreso de la obra de David Lynch también representa la oportunidad de volver a ver algunos de los títulos que definieron su estilo, por ejemplo:

"Eraserhead", su ópera prima, introdujo el universo simbólico que lo acompañaría durante toda su carrera, con una historia sobre la ansiedad, la paternidad y el aislamiento.

"Twin Peaks: Fire Walk with Me", precuela de la serie "Twin Peaks" que revolucionó la televisión y profundiza en los últimos días de Laura Palmer, uno de los personajes más emblemáticos creados por Lynch.

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En "Mulholland Drive", considerada por numerosos críticos como una de las mejores películas del siglo XXI. Naomi Watts interpreta a una joven actriz que llega a Hollywood y termina envuelta en un rompecabezas donde los sueños, la identidad y la realidad se confunden.

En qué cines se proyectarán las películas

En la Ciudad de México, el ciclo llegará a diversos complejos de Cinépolis, entre ellos:

  • Gran Terraza Coapa
  • Paseo Acoxpa
  • Mítikah
  • Oasis Coyoacán
  • Patio Tlalpan
  • Perisur
  • Portal San Ángel
  • Universidad
  • Diana
  • Fórum Buenavista
  • Puerta Tlatelolco
  • Miyana Polanco
  • Magno Centro Interlomas
  • Parque Toreo
  • Paseo Arcos Bosques
  • Plaza Carso
  • Paseo Interlomas
  • Samara
  • Galerías Atizapán
  • La Cúspide
  • Satélite
  • Town Center El Rosario
  • Vía Vallejo

Debido a que las funciones variarán según el complejo y la fecha, se recomienda consultar la cartelera antes de asistir.

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