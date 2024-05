Danna Paola afronta críticas: "Yo estoy como diría mi tía Beli, 'ganando como siempre'"

Danna Paola sigue dando de qué hablar, esta vez porque hizo frente a las críticas tras confesar que prefería España que México, además de que fue cuestionada de por qué no está llenando los recintos en sus shows por Sudamérica.

La cantante de 28 años vive una nueva etapa artística con su disco "Childstar", de entrada pide que ya no le digan Danna Paola, sólo Danna, pues su nombre completo nunca le ha gustado, dijo que este nuevo momento artístico ya no quiere que esté asociado con el "Paola" de sus inicios como artista.

La polémica por el cambio de nombre generó especulaciones, entre ellas que supuestamente la cantante lo tuvo que cambiar porque una exmánager estaba cobrando regalías de él, sin embargo, cuando la también actriz fue cuestionada prefirió no dar comentarios al respecto.

Lo que sí hizo fue agradecer el apoyo que le brindaron sus fans creando el hastag #DannaEstamosContigo, lo que le provocó que llorara en un reciente show en Monterrey, pues dijo a El Gordo y la Flaca, las redes es un mundo muy chiquito, y afuera sus seguidores siempre le han demostrado cariño.

Danna Paola asegura que sacaron sus palabras de contexto

Sobre su confesión de que prefiere España que México, Danna asegura que sacaron sus palabras de contexto, pues ella siempre ha llevado muy en alto el nombre de su país; Danna tiene un cariño especial por España porque fue ahí donde vivió uno de sus éxitos con la serie "Élite".

"No voy a hablar de controversias, siempre he llevado a mi país adelante, a todos lados, con orgullo, si lo quieren sacar de contexto ... siempre hay buenos, malos comentarios, uno trabajando y siendo feliz. Siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto nomás por tirarme hate, la verdad que ya no es mi problema, es problema de los demás", enfatizó.

A pesar del hate (odio) que algunos le han tirado en las redes, donde piden "cancelarla", Danna prefiere enfocarse en lo bueno que le está pasando en este momento, así que citó una de las frases más famosas de su colega Belinda.

"Yo estoy como diría mi tía Beli, ganando como siempre, muy feliz de estar construyendo cosas", expresó.

"¿Y sí llenaste en Bogotá?", cuestionaron a Danna, quien admitió que no y explicó la razón de ello.

"Púes ahí vamos, estoy apenas construyendo, es mi primera vez iendo, ustedes creen que uno va y llena Arenas, así nomás como aquí en mi país, pues no, uno va construyendo; este fue un show que se pospuso del año pasado , fue un sueño escuchar a Colombia y a Ecuador cantar a todo pulmón fue algo muy fuerte, las canciones nuevas del disco".

Los medios de comunicación nos MANIPULARON y nos ENGAÑARON



Nos vendieron a Danna Paola como la artista del momento en México cuando actualmente no es NADIE en la industria, no llena conciertos dentro, ni fuera de México, Danna es una MENTIRA pic.twitter.com/bQan4SkFCn — ariana grande (@dimesiesam0r) May 6, 2024









