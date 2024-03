Danna Paola se disculpa por promover el acoso cibernético en X: "cometí un error y lo lamento"

Danna Paola ofreció una disculpa por lo que causaron sus palabras en contra de una mujer en X, antes Twitter, quien resultó acosada luego de que la cantante intentara, sin éxito, conseguir el nombre de Danna en esta red.

La intérprete de "Mala fama" escribió un mensaje en X, donde desde hace unos días su nombre se volvió tendencia debido a que incita a sus seguidores a "armar un complot" para que la usuaria @danna, dejara de tener ese username y así pasara a ser de ella.

Danna Paola anunció el cambio de su nombre artístico a Danna, pese a que a lo largo de su carrera de más de dos décadas, sus seguidores la conocen como Danna Paola; fue a través de su canal en WhatsApp, donde compartió unos audios explicando su deseo de obtener el username Danna, el cual tenía "una señora".

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere … yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter ¿qué?... necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando”, se le escucha decir a Danna en uno de los audios que se viralizaron en redes.

La usuaria @danna reportó que había recibido amenazas y ataques de cibernautas que le exigían se quitara el nombre de Danna, por lo que usuarios en redes criticaron a la cantante por incitar al acoso cibernético en contra de otra mujer.

Danna Paola pide perdón

A través de un mensaje que compartió en X, Danna Paola acepta que cometió un error y le ofrece sinceras disculpas a Danna por haber tenido que atravesar una situación de acoso por su culpa.

Asegura que lo ocurrido le servirá para ser más consciente y cuidadosa en el futuro, afirma que continuará construyendo un ambiente de empatía y respeto y pide a los demás que hagan lo mismo.

"Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido a todos que hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho. Y lo siento", se lee.

Desde hace dos días, las redes han criticado a través de memes a la cantante, a quien tacharon de "inmadura" y "nefasta" por incitar al odio en las redes.





