¿Qué pasa con Danna Paola en X?, la llaman tóxica y le hacen memes

A Danna Paola le está saliendo caro su capricho de cambiar su nombre artístico y querer llamarse Danna en la red social X (antes Twitter), pues sus intentos fallidos han sido tachados por varios cibernautas como algo inmaduro y ridículo, pues hasta le insistió a la usuaria @danna para dejara de llamarse así y entones ella ser "la única Danna".

Ante el alboroto que se armó por los audios que compartió la cantante en su canal de WhatsApp, donde incita a sus seguidores a "hacer un complot" para poder lograr su cometido, regresó a X para escribir este mensaje:

"Acá entras y de verdad todo el tiempo hay fuego encendido… hahahaha 'x' tóxico como tu ex. Bai", escribió, y con ello aumentó las críticas en las que le dijeron que la tóxica había sido ella al incitar al hostigamiento.

"¿Pero no tú misma mandaste a hostigar a una chica solo por el usuario? Toxicidad que tú fomentaste, alentaste y pediste. Me caes bien pero si tú misma provocas la toxicidad no te quejes después", se lee.

Memes se lanzan contra Danna Paola

El username de Danna Paola ahora es @dannajustdanna después de que no pusiera lograr que la usuaria @danna "le cediera el nombre", es más, puso su cuenta como privada ante los ataques que recibió de seguidores de la cantante.

Esta situación desató una ola de memes que no dejan bien parada a la cantante, quien en reiteradas ocasiones ha promovido el no odio entre las mujeres.

Danna Paola peleándose con una doñita por que nada más ella se puede llamar “Danna” pic.twitter.com/PMkElmaqAq — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) March 20, 2024





Danna Paola en 2006 perdiendo el tiempo en lugar de haberse creado una cuenta de twitter con el user de @ danna para evitarse todo este pedote 18 años después pic.twitter.com/1ETIrEnSXX — the saddest baby 💀 (@pissedofftaurus) March 21, 2024





Danna Paola pide que la llamen solo Danna, y acosa a una usuaria en X (twitter) que tiene ese nombre.

Como hacemos para explicarle que ella siempre será Danna Paola, así como BBVA será Bancomer, la CDMX será el D.F. y tu ex será el/la pendej@ pic.twitter.com/MjXlZ6PScX — El parcero (@julianbarragan) March 21, 2024





Pobre Danna Paola si supiera que nosotros le seguimos diciendo:



Bancomer a BBVA.

IFE al INE.

Estadio Azteca al Guillermo Cañedo.

Twitter a X

Suavicrema a la Estela de Luz

Lucerito a Lucero.

DF a la CDMX. pic.twitter.com/axhxTwiLMv — Oswaldo Barbosa (@Ozwaldini) March 21, 2024





Danna Paola llegando a las oficinas de X para que le den el username de Danna: pic.twitter.com/hGwbl1pG13 — Arcz (@lArczl) March 21, 2024





Danna paola por andar peleándose por el user de @danna resultó funada y ahora se quedó sin el user de @dannapaola también pic.twitter.com/TwLVlbSn7u — Celeste. (@celestemussi) March 21, 2024









