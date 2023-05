Danilo Carrera ya dejó México y las telenovelas, va rumbo a cuidar a su madre

Tras siete años de que Danilo Carrera llegara a nuestro país en búsqueda de abrirse camino dentro del mundo de la televisión, el actor ecuatoriano tomó la decisión de retirarse de las telenovelas y la pantalla chica, debido al cáncer que padece su madre, situación por la que dejara en segundo plano su vida laboral y se concentrará únicamente en los cuidados que su mamá necesite; así fue como se despidió de México.

Fue en febrero pasado cuando, a tres días que se estrenase "El amor invencible", telenovela que Carrera protagoniza junto a Angelique Boyer y Daniel Elbittar, el actor habló de que dejaría de actuar, debido a la condición con la que su madre, Elsita Huerta, había sido diagnosticada con cáncer, decisión por la que Danilo fue muy criticada, pues llegó a especularse que abandonaría la telenovela, a poco de haberse estrenado, y siendo él uno de los personajes principales.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a diversos medios de comunicación en ese momento, el actor no sólo aclaró que no se retiraría del melodrama, sino que la noticia de que su madre tenía cáncer la conocía desde octubre del año pasado, por lo que había elegido la telenovela producida por Juan Osorio como el último proyecto en el que participaría, antes de mudarse a Miami, ciudad de EU donde reside su mamá, a la cual alcanzaría al acabar las grabaciones del proyecto para cuidar a lo largo de todo el proceso de rehabilitación.

En esa entrevista el actor de 34 años aclaró que no se sentía arrepentido de la decisión que había tomado, debido a que las mamás están por encima de todo, de la misma manera que resaltó el empeño y esfuerzo que ha puesto a su carrera, desde hace siete años, cuando llegó a nuestro país y participó en "Pasión y poder", una telenovela producida por José Alberto "el Güero" Castro, debido a que su objetivo principal a la hora de trabajar es mantener a su familia.

"Yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la actuación, todo lo que tenía que hacer en la actuación era sacar adelante a mi familia. He pagado cuatro universidades de mis hermanos, me hice de una casa, tienen salud, seguro médico... entonces ya hice todo lo que tenía que hacer, si dejo de actuar hoy no me va a doler y me voy con mi mamá, a estar con ella", afirmó.

Fue así que a poco más de dos meses de que se supiera la noticia, Carrera ya se despidió formalmente de las instalaciones de Televisa, con una historia de Instagram, en lo que fue su último llamado de la telenovela, en la que recuerda que fue hace siete años que piso la televisora por primera vez: "Fuiste mi casa 7 años! Gracias por regalarme familia! Gracias, Televisa. Última grabación..."

Y ayer el actor volvió recurrir a sus redes sociales para subir un video en el que se le ve abordo de un avión con destino a Miami, despidiéndose así de nuestro país y de todo lo que vivió en estos años:

"¡Qué viaje! ¡¡Qué aventura!! Que conquista!!! Puede que bastante tiempo sin vernos y nos extrañaremos mucho, también se inventarán historias sobre mí, aún así te puedo prometer una cosa y solo una cosa, que cuando regrese, seré mejor".

Danilo Carrera, es hijo de Elsita Huerta, exreina de belleza de Guayaquil (1983) y Xavier Carrera, matrimonio del que, además del actor, tuvieron otros cuatro hijos.

