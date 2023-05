Eduin Caz manda indirecta a Daisy Anahy con meme de Mario Bros

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, no está pasando por la mejor etapa sentimental de su vida, pues hace unos días compartió con la audiencia que está divorciado de la influencer Daisy Anahí, esto, tras 14 años de relación y 9 años de matrimonio.

Si bien la expareja se ha mantenido al margen de la situación y no han revelado grandes detalles, pareciera que Caz, además de componer canciones dolidas, también comienza a lanzar algunas indirectas para la madre de sus hijos.

Fue a través de su Instagram que, recientemente, posteó un chiste relacionado con el personaje estelar de Nintendo , Mario Bros.

En la película, que se estrenó el 5 de abril, se nos presenta la historia del villano Bowser, quien está enamorado de la princesa Peach. A pesar de sus constantes intentos por conquistarla, ella siempre lo rechaza, Precisamente es en una de estas icónicas escenas que, Bowser le pide matrimonio y ella le responde que no se casaría con un monstruo.

Eduin utilizó el meme de la escena y remplazó la palabra “monstro” por “Jamás me casaría con un cantante”. Esto llevó a especular a sus fanáticos sobre si el mensaje iba dirigido a Anahí.

Caz también ha enfrentado alguno rumores de infidelidades. Hasta el momento, la famosa no se ha pronunciado.

Foto: Vía Instagram

¿Cómo reveló Caz que se divorció de Anahy?

Ha sido en su reciente presentación en Birminghan, Alabama, que durante una interacción con el público el artista abrió su corazón. Cabe mencionar que la agrupación está de gira por los Estados Unidos con su Tour “Hay que conectarla”.

Una de sus fanáticas le confesó que recién se estaba separando legalmente de su pareja: “¿A poco te acabas de divorciar, mi amor? ¿en serio? Yo también”, le respondió el originario de Culiacán.

Seguido de esto, le pidió su teléfono a la mujer para tomarse una fotografía juntos, lo que provocó el grito del público.

El cantante no solo dio a conocer la primicia sino que le compartió un mensaje a su fanática sobre encontrar el amor, aunque poco después titubeó y le pidió que disfrutara la vida.

“Mi amor, que encuentres… no no ya no te cases, disfruta la vida”, agregó.

El vocalista de Grupo Firme, compartió un video que no fue del agrado del público. Foto: Instagram: eduincaz

