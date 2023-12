Daniela Spalla da gracias a México por este año

Más que un año lleno de trabajo, Daniela Spalla define a este que finaliza como uno en el que su lazo con México se ha hecho más fuerte, uno en el que ahora tiene como reto no sólo conquistar su recinto más emblemático, el Auditorio Nacional, sino también llegar a más público del continente.

“Toda mi carrera se ha desarrollado aquí, es mi hogar, aquí es donde hago todos mis planes y este año comenzamos a expandirnos a Centro y Sudamérica, que era un pendiente que la pandemia nos lo interrumpió, pero este es mi hogar y seguiré enfocándome en él”, promete la cantante.

El papel que ha jugado México en su vida y productores como Adán Jodorowsky —quien le produjo su segundo y tercer disco— para impulsar su música, ha sido clave para proyectar lo que la espera para el próximo año: un nuevo disco y su llegada al soñado Auditorio Nacional, el 8 de febrero.

“Cuando empecé 2023 sentía algo especial porque iba a salir un nuevo disco, del Auditorio no sabía, no estaba en planes, pero se fue dando. El 23 para mí es muy importante, yo cumplo años el 23 de agosto entonces para mí fue una razón especial para esforzarme y se fueron dando las cosas, como el repentino Metropólitan”, cuenta la argentina, quien radica en México desde 2013.

Para lograr llegar a teatros de mayor aforo e importancia, este 2023 Daniela lanzó su disco DARA producido por su compatriota Nico Cotton y titulado así en honor a su apodo cuando era una adolescente. Con él, confiesa que se dio cuenta de la clave para llegar a una mayor cantidad de público.

“Estoy dándome cuenta de la importancia de que a mí vienen las canciones que pueden decir algo, algo muy personal, que me represente o que necesite decir. He hecho muchas sesiones de composición y he salido un poco frustrada porque en el momento no me salían las cosas que quería decir, pero ser persistente y no abandonar el piano es la mayor lección de este 2023, con ello nació DARA, y seguimos explorando”, cuenta.

Para su próximo álbum, buscará explorar sonidos menos juveniles, menos pop, pero sí más enérgicos que le permitan bailar al público.

“El fin de año lo celebro sin shows pero sigo escribiendo, son mis últimas semanas en México trabajando esa parte, ya después me voy a Argentina a descansar”, expresa Daniela, a quien le gustaría colaborar con artistas como Milo J, y Nicki Nicole, sus compatriotas del género urbano.