Tras la sentencia del actor Héctor “N”, quien fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores luego de que su propia hija, Alexa Hoffman, lo denunciara por “abuso sexual”, su expareja, la actriz Ginny Hoffman, fue invitada al programa de radio “Analisis Feminista” donde dio detalles del proceso que está pasando su familia actualmente, sin embargo, Daniela Parra, la hija mayor del famoso, lanzó un mensaje que presumiblemente se trataría de una indirecta para ellas.

A través de Twitter, Parra cuestionó la sororidad de las Hoffman y las declaraciones de Ginny, ya que aparentemente no le notificaron sobre los actos que su padre habría cometido contra Alexa. Bajo este contexto insinuó que ello no era un acto de apoyo.

Daniela sigue apoyando a su padre, el actor Héctor Parra, por lo que organizó una marcha para contra la corrupción y denuncias falsas. Foto: Instagram.

Lee también: Joanna Vega-Biestro responde a señalamientos de difundir información falsa sobre la muerte de Daniel Bisogno

Sin mencionar nombres, Daniela detalló que nunca fue advertida, a pesar de vivir con Héctor, y alegó que una vez que el asunto se hizo público en los medios, la bloquearon de todos lados.

"Ellas sabían que yo VIVÍA en casa de mi papá y NUNCA me 'advirtieron' sobre algo extraño. En cambio, cuando las declaraciones salieron en la revista, solo me dieron la espalda y bloquearon cualquier tipo de comunicación. ¿Eso no es muy feminista de su parte, o sí?", expresó.

Asimismo, agregó que estas pretendían cargar con una "bandera que no les corresponde".

Algunos de los seguidores de la joven le brindaron su apoyo y, aunque no se especificó a quiénes iba dirigido el mensaje, consideraron que se trataba de las Hoffman.

Captura: Vía Twitter.

Lee también: Ginny Hoffman revive el momento en que Alexa le confesó los abusos que habría vivido con Héctor Parra

Después de esto, Daniela agradeció las muestras de afecto y compartió que Parra tendría nuevamente una audiencia hoy, 1 de junio, a las 5:30.

Las Hoffman y el feminismo

Desde hace dos años, cuando comenzó el proceso legal contra Héctor "N", colectivos feministas han apoyado a la familia Hoffman, defendiéndola de las constantes críticas que las rodean.

Recordemos que Ginny es señalada de manipular tanto a su hija como de ejercer influencia indebida.

Cabe mencionar que ayer, la madre de Alexa junto a la abogada, Olivia Rubio, hablaron sobre el próximo documental "Los dos juicios de Alexa". La charla, según el anuncio promocional, fue analizada jurídicamente desde la perspectiva del feminismo.





Alexa toma un año de terapia para tener valor y denunciar a Héctor Parra, su padre. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL, archivo.

Lee también: Aracely Arámbula comparte cómo han crecido sus hijos: ya "huele a suegra"