La firma de autógrafos que La Gusana Ciega realizó este domingo en la tienda "Déjalo ser records" dejó sorprendido a los fans... pero por la actitud de Daniel Gutiérrez.

Y es que el vocalista llegó, pero no precisamente para convivir: entró sin detenerse a saludar y dejando sorprendidos a varios fans que gritaban su nombre con la esperanza de al menos un gesto, una mirada o un “gracias por venir”.

La escena contrastó con lo que hicieron sus compañeros. Luis Ernesto Martínez, “Lú”, y Germán Arroyo quienes sí se tomaron el tiempo para atender a los asistentes que, dicho sea de paso, pagaron más de 200 pesos por un disco, un autógrafo… y una mejor experiencia.

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Yordi Rosado celebra tres años de noviazgo

Yordi Rosado anda más enamorado que nunca, pues acaba de celebrar tres años de relación con la publirrelacionista Melissa Mochulske… aunque lo curioso es cómo empezó todo.

Esta historia de amor no nació de un flechazo espontáneo, sino del “empujón” de una amiga en común que insistió en que debían conocerse. En ese momento, él no tenía interés en salir con nadie, pero terminó encontrando al amor de su vida: “Hoy cumplo oficialmente tres años con la mujer que amo con todo mi ser. Hemos reído, jugado, llorado, viajado, aprendido, amado y sanado juntos”, escribió en redes sociales.





Violeta Isfel emprende y los haters la cuestionan

Quien se dejó ver muy conmovida en redes sociales fue Violeta Isfel; y es que la actriz revivió su etapa como Antonella en “Atrévete a soñar” al mostrar uno de los elementos más recordados del personaje: las plumas.

Entre recuerdos, la actriz contó que al inicio ella misma las hacía; incluso, soltó algunos detalles curiosos, como que una de ellas, en tono dorado, tenía “oro molido”.

Lo que empezó como un momento nostálgico no tardó en tomar otro rumbo. El video comenzó a circular en redes y terminó en grupos de Facebook donde el tono cambió por completo: ahí, usuarios cuestionaron desde el precio hasta la relevancia actual del personaje, con comentarios que iban de la burla a la incredulidad, como “¿en serio alguien pagaría eso?” o “esas plumas estaban horribles”.

La actriz Violeta Isfel. Foto: Instagram oficial.

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