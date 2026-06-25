Saber detenerse y darle prioridad a lo verdaderamente importante es lo que movió al actor colombiano Daniel Arenas a hacer una pausa en su trabajo como actor, para darle espacio a su familia y a sí mismo, lo cual explica su ausencia de cinco años en la televisión mexicana.

“Llevaba muchos años priorizando al trabajo, a la parte profesional, no es algo de lo que me arrepienta pero sí hay que permitirse la oportunidad de hacer pausas para reflexionar, reinventarnos y desaprender, así uno regresa con otra energía, otras ganas y otro enfoque, pero también con gratitud y hambre de lo que viene”.

Fue en 2021 la última vez que Daniel Arenas participó en una telenovela, "S.O.S Me estoy enamorando", para después enfocarse como conductor y fue hace ocho meses cuando el productor Juan Osorio lo llamó para protagonizar "Guardián de mi vida".

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“Mi Dios me recordó muy sutilmente que por algo me dio mis dones, mis habilidades y talentos, por eso cuando alguien como Juan Osorio te llama y te dice que guarda un lugar para ti, es importante saberlo asumir”.

En "Guardián de mi vida", Daniel Arenas interpreta a Franco Gallardo, un hombre de campo que por azares del destino le salva la vida a Sofía Peralta (Silvia Navarro), una empresaria atrapada en un matrimonio infeliz y de quien termina siendo guardaespaldas.

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Con el tiempo ambos se enamoran y deberán sortear todo tipo de intrigas y prejuicios.

Es una nueva versión del libreto que originalmente escribieron los argentinos Enrique Estevanez y Marcela Citterio en 2005, y que llevó por nombre "Amor en custodia". En México ya tuvo dos versiones: en 2005 con el título homónimo y en 2012 como "Amores verdaderos", también de Televisa.

“No puede haber un temor a las comparaciones, sino todo lo contrario, sentir que si viene de la mano de un productor como Juan Osorio, que es un especialista para reinventar historias, ésta se pueda contar de manera diferente”, dijo Arenas sobre esta telenovela, que se estrenará este lunes 29 por Las Estrellas.

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Daniel Arenas cree que "Guardián de mi vida" es un buen ejemplo de cómo ha sobrevivido la telenovela, y cómo se ha adaptado a las nuevas formas de trabajo, como contar una historia en pocos capítulos o por temporadas, aunque sigue conservando la esencia del melodrama tradicional que ha caracterizado a toda Latinoamérica.

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“La telenovela es parte de nuestro patrimonio como hispanos y no hay que dejarla morir, por eso hay que actualizarla, entender que estamos en otra época donde es más rápido todo. Creo que subirnos al barco de la modernidad conservando el formato del melodrama es importante, hacerlas ágiles. Son tramas que hay que saber contar”.

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