La séptima habitante de "La casa de los famosos" ya fue confirmada, se trata de Dalilah Polanco, quien se estrenará como personalidad de telerrealidad, pues será el primer proyecto de esta índole en el que participará.

El nombre de la actriz y conductora era uno de los que más sonaba, cuando aún no se destapaba ni uno de los participantes que formarán parte de la tercera temporada del programa, pues aún falta porque se revelen alrededor de 16 nombres más.

Se trata de otro acierto en las listas que se infiltraron en sitios de internet, acerca de los posibles integrantes de reality, como sucedió con Facundo, Olivia Collins, Alexis Ayala y Aaron Mercury, quienes, todavía antes de que se supiera que sí formarían parte del proyecto, se especulaba mucho acerca de su supuesta participación.

En el live en que Polanco participó, indicó que "nació lista", por lo que, a pesar de que tiene mucha curiosidad de cómo se desencandenarán los hechos dentro de la casa, no teme por lo que pueda suceder.

También confió que no es de esa clase de personas que le gusta el contacto físico, por lo que pedirá su espacio personal, sin que eso implique que se vaya a comportar con descortesía con sus compañeras y compañeros.

"No me gusta el conflicto, más bien, me gusta desatar nudos", expresó, por lo que cree que podría ser una de las mediadores dentro del reality.

Cecilia Galliano, que estuvo presente en la entrevista, junto a Marie Claire Harp, afirmó que Polanco es una de sus favoritas, aún sin conocer a los habitantes que hacen falta de revelar, debido a que es una mujer muy carismática que cree que mantendrá el humor en la casa 24/7, por lo que el único consejo que le dio es que sea sí misma.