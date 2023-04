Cynthia Rodríguez, triste porque no podrá reunirse con Carlos Rivera: ¿por culpa de su embarazo?

Cynthia Rodríguez, estaba de vacaciones con la familia, en redes sociales compartió algunas fotos en el Africam Safari, en Puebla, y también en las playas de Manzanillo, donde lució su embarazo y emocionó a sus fans con las fotos que compartió, precisamente, por su embarazo, asegura que le ocurrió algo que lamenta.

Cynthia y Carlos anunciaron que se convertirán muy pronto en padres con la llegada de León, su primer hijo, la pareja, que lleva una relación de casi 10 años, se casó hace ocho meses en Europa, donde sólo la familia y un grupo muy selecto de amigos asistieron.

Aunque han sido siempre muy discretos con su relación, desde que se casaron, y por separado, han hablado de su nueva vida de casados y como futuros padres; recientemente la exconductora de "Venga la Alegría" posó en bikini y lució su embarazo como nunca antes, por supuesto que el intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" se mostró fascinado con sus dos amores.

León se llamará su hijo, producto de su relación con el cantante Carlos Rivera. Foto: Instagram cynoficial





El olvido de Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez agradeció todo el amor que está recibiendo de sus fans, por lo que confesó, le gustaría estar siempre embaraza; sin embargo, por culpa de su estado, dice que olvidó su pasaporte, por lo que no podrá asistir al concierto que su esposo Carlos Rivera ofrecerá esta noche en Costa Rica.

“Y en historias de una embarazada, en la mañana tenía un viaje y se me olvidó mi pasaporte, ya me eché mi llorada y todo, pero bueno, no sé si les pasa a ustedes, las que ya estuvieron embarazadas, que como que se te olvidan más las cosas, como que andas un poco más distraída, estoy siendo paciente conmigo, me quedé, ni modo”, expresó.

Cynthia Rodríguez, triste porque no pudo viajar. Foto: Instagram cynoficial.

Cynthia pidió que por favor le manden videos del concierto de esta noche, y posteó una información que habla del concepto “mommy brain” o “baby brain”, el cual sucede durante el embarazo y hasta un año después de que una mujer se convierte en mamá, y se da por los cambios a nivel físico y cerebral.

El cerebro se expande, crece en materia gris, para poder recopilar y manejar toda la información nueva que está viviendo, al mismo tiempo que se encuentra muy ocupado y con la atención puesta en el bebé.