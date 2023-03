Cynthia Rodríguez se conmueve hasta las lágrimas tras anunciar su embarazo con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez está muy emocionada y agradecida por los mensajes y muestras de cariño que ha recibido ella y su esposo Carlos Rivera luego de que ayer anunciaran que están esperando a su primer hijo; la pareja lo anhelaba desde hace tiempo.

La conductora y el cantante, que casi llevan 10 años juntos, se casaron en Europa hace unos meses, fue una boda íntima a la que sólo asistió su familia y amigos más cercanos; a pesar de la discreción que siempre han manejado con su relación, una foto con el Papa Francisco, en la que mostraban sus anillos de casados, desataron las versiones de una posible boda.

Después, Rodríguez lo confirmaría a "Venga la Alegría", programa del que se despidió tras 17 años de trabajo, y lo hizo para dedicarse a su familia y a su esposo, a quien comenzó a acompañar a todos sus conciertos, cosa que antes le era imposible.

A través de redes sociales, la pareja conmovió a sus fans por la feliz noticia de la pronta llegada de su hijo, a quien llamarán León.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera compartieron la noticia de que están a la espera de su primogénito, el cual, llamarán León. Foto: Instagram

Las lágrimas de Cynthia Rodríguez

Visiblemente conmovida, Cynthia Rodríguez agradeció todos los mensajes que han recibido tras anunciar que está embarazada, la conductora de 38 años dio las gracias a sus seguidores que al igual que ellos, deseaban que este milagro ocurriera: "Se nos hizo", expresó mientras brincaba de gusto con una sonrisa en el rostro.

“Gracias por todo su amor, de corazón gracias. Por todas sus muestras de cariño, por los mensajes, estamos felices, ¡se nos hizo!; estoy saltando de la emoción porque ustedes saben cuánto deseábamos este bebé, y yo sé que también se convierte en un deseo de muchas de ustedes, me escribían mucho de que estaban pidiendo, estaban rezando para que se diera este bebé pronto, afortunadamente fue una historia súper bonita, ya se las compartiré, les iré enseñando cómo va creciendo mi pancita", prometió a través de sus redes.

La conductora de 38 años, feliz por estar embarazada de Carlos Rivera. Foto: Instagram cynoficial.

La exintegrante de "La Academia" dijo que León está creciendo rápido, y aseguró que a través de sus redes sociales mostrará detalles de su embarazo; de nueva cuenta agradeció el amor que le están dando a su hijo antes de su nacimiento.

"Leoncito va creciendo muchísimo, ya les iré compartiendo más detalles, es un bebé muy amado, deseado y afortunado de ser un bebé que mucha gente lo quiere desde ya, así que gracias, gracias".

Con lágrimas, Cynthia expresó que no pudo aguantar la emoción cuando leyó comentarios de seguidoras que le dijeron que lloraron de la emoción cuando ella y Carlos Rivera dieron la noticia de la próxima llegada de su hijo, detalle que agradece; se dijo impactada cuando semanas atrás varias fans le dijeron que el brillo de sus ojos era especial, de "mujer embarazada".

Por los mensajes de amor y las felicitaciones tras anunciar su embarazo. Foto: Instagram cynoficial.

“Hay muchos mensajes que estoy leyendo que me dicen que lloraron de la emoción, no por favor, estoy sensible, gracias, saben lo importante que era para nosotros y poder compartírselos y decírselos, gracias por emocionarse tanto con nosotros, estoy impactada porque en las últimas semanas muchas de ustedes me escribían 'estás embarazada, ese brillo en los ojos' y yo 'cómo saben'”.

rad