Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo y le llueven halagos: "la pancita más linda"

Hace tan sólo unos días, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera gritaron al mundo que, después de haberlo deseado por tanto tiempo, se encuentran esperando a su primer hijo, un varoncito que llevará por nombre León.

Hasta ahora, además del anuncio, Cynthia había evitado mostrarse a las cámaras, sin embargo, a través de las redes sociales, y por primera vez compartió con sus seguidores cómo va su embarazo y hasta presumió su pancita, la cual corresponde a un ya avanzado embarazo.

Con una serie de imágenes, en las que aparece luciendo un entallado vestido azul marino que deja a la vista su vientre, y con una enorme sonrisa en el rostro, la exconductora de "Venga la Alegría" dio a entender que todo marcha de maravilla y que, sin duda, está viviendo la mejor y más plena etapa de su vida: "Te amo tanto mi Léon", fue la frase con la acompañó las imágenes.





Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en llegar y no sólo le llovieron bendiciones para el bebé que viene en camino, también la llenaron de piropos, pues sus seguidores aseguran que nunca la habían visto tan radiante como ahora.

"Uno pensaría que ya no podías ser más bonita y de pronto", "La pancita más linda", "La embarazada más linda de México", "Te ves hermosa Cynthia", "Muero de amor", "No puedo creer lo linda que te miras", "Ya no hay cintrita pero si Leoncito", "Lo bonito que te sentó el embarazo, te ves espectacular", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero de entre todos los mensajes, el que destacó fue el de Carlos Rivera, el orgulloso padre, quien no dudo en no sólo chulear a su esposa, sino en asegurar que ella como el bebé que ya viene en camino son "Lo más hermoso del mundo", escribió.





Mas tarde, y en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram la también cantante se dijo sumamente gradecida con sus fans pues desde que dio la noticia de su embarazo no h aparado de recibir mensajes y todo tipo de muestras de cariño para la familia que ya está formando.

Cynthia, también se ha dejado ver en los conciertos que su esposo ha ofrecido estos días en el Auditorio Nacional, donde, acompañada de sus amigos y familiares la ha pasado bailando y disfrutando de este tiempo.





Cynthia agradeció las muestras de cariño que han recibido tanto ella, como su bebé. Foto: Instagram





